Eurospin, i prodotti più richiesti a prezzi stracciati: gli sconti fanno impazzire i clienti

Sono trascorsi 29 anni dal giorno in cui Eurospin, il più grande gruppo discount presente sul territorio italiano, ha lanciato la propria azienda sul mercato. Negli anni, la catena attiva nella grande distribuzione organizzata ha sviluppato un fatturato di circa 7 miliardi di euro annui, secondo le stime del 2019.

Con oltre 15.000 dipendenti e 1.200 punti vendita aperti solamente in Italia, Eurospin si è presto imposta come una delle aziende leader nel settore della distribuzione alimentare. I prodotti del noto marchio, che uniscono qualità e convenienza, vengono scelti quotidianamente da ben 10 milioni di clienti.

In occasione della seconda settimana di maggio, il gruppo discount ha pensato bene di offrire agli acquirenti una serie di sconti imperdibili. La stragrande maggioranza dei prodotti Eurospin, infatti, verrà venduta a prezzi letteralmente stracciati. Scopriamo insieme quali sono i vantaggi che hanno fatto impazzire i clienti.

Eurospin è il più grande gruppo discount attivo sul territorio italiano e nei Paesi di Slovenia e Croazia. L’azienda, tra le più competitive nell’ambito della grande distribuzione organizzata, venne fondata nel 1993 su iniziativa di quattro imprenditori. Ad oggi, oltre 10 milioni di clienti scelgono di rivolgersi al noto marchio per la loro spesa quotidiana.

Da parte dell’azienda non mancano sconti e offerte che, di settimana in settimana, accontentano una vasta gamma di acquirenti. Nel periodo di tempo che andrà dal 9 al 15 maggio, nello specifico, Eurospin ha scelto di sorprendere i clienti con sconti del 25% su tantissimi prodotti.

Si parte ovviamente dai generi alimentari, per arrivare ad offerte imperdibili relative alla cura della casa. In particolare, a far gola agli acquirenti sono proprio due elettrodomestici scontati del 25%: stiamo parlando dell’aspirapolvere ciclonico senza sacco e della scopa elettrica, in vendita ai prezzi stracciati di 54,99€ e 89,99€.

Questi e molti altri sono i super sconti effettuati da Eurospin nella settimana dal 9 al 15 maggio. I clienti affezionati al noto marchio non vedono l’ora di approfittare di queste incredibili offerte per la loro spesa quotidiana.