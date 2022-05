Chi l’avrebbe mai detto: sono questi i supermercati più economici d’Italia. La classifica inaspettata

Questi sono i supermercati più convenienti in Italia, con l’inflazione alle stelle ed i prezzi dei generi alimentari sempre più alti è bene sapere dove poter andare a fare la spesa e risparmiare qualche euro.

Il cibo è un componente essenziale nella nostra quotidianità, grazie agli alimenti di cui ci nutriamo possiamo disporre di un carico di energie giornaliero ed affrontare diverse attività. Per quanto il cibo sia importante, purtroppo con l’inflazione alle stelle, milioni di famiglie sono in serie difficoltà economiche.

Nell’ultimo periodo si sta cercando di tirare la cinghia anche per quanto riguarda la spesa e se prima si acquistavano prodotti a cuor leggero oggi prima di mettere mano al portafogli c’è qualche ripensamento. Per evitare privazioni alimentari, Altroconsumo ha stilato una classifica dei supermercati più convenienti in Italia.

La classifica inaspettata diffusa da Altroconsumo

Per fronteggiare le difficoltà economiche degli italiani, Altroconsumo ha stilato una classifica dei supermercati più convenienti sul territorio italiano. Dai sondaggi è emerso che le persone tendono a scegliere un determinato supermercato per il fattore vicinanza mentre solo il 21% per motivi puramente economici.

Questa è la classifica inaspettata dei supermercati più convenienti in Italia: Tosano – Eurospin – IN’S Prix – Esselunga – Ipercoop e Iper. Per quanto riguarda la qualità dei prodotti figurano: Cadorno – Mega – Ali – Dpiù – Poli.

Per quanto riguarda le catene alimentari discount troviamo: Aldi – Eurospin – Prix – Tuodì – Md Discount – Dpiù.

Tra i supermercati che offrono un servizio online spiccano: Iperal – Unes – Alì – Esselunga – Famila – Coop.

Per quanto riguarda gli Iper e supermercati, la classifica ci riporta a: Esselunga – Ipercoop – Coop&Coop – Spazio Conad – Famila Superstore/Iperfamila e Famila.

Per le catene alimentari locali spiccano: Pewex – Cadoto – Rossetto- Martinelli – Lando – Iperal – Mega – Mercato.

Grazie a questa classifica di Altroconsumo sarà più semplice scegliere dove andar a fare spesa. Naturalmente vi consigliamo anche di tenere d’occhio le offerte ed i volantini (anche online), spesso e volentieri è possibile fare dei veri e propri affari ed in quel momento conviene far scorta alimentare.