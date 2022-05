1.500 euro di incentivi a vita, ecco chi può beneficiarne: un regalo da non perdere. I dettagli

Finalmente ci siamo, ecco che il bonus energia non è più un’utopia. Se non hai potuto usufruire del Superbonus 110 per te ci sono altre soluzioni. Queste sono le persone che possono beneficiarne.

Grazie al bonus energia potrai usufruire di diversi vantaggi, difatti puoi installare pannelli fotovoltaici gratis e ricevere 1.500 euro di bonus per il caro bollette 2022. Scopriamo come usufruire al meglio della ghiotta opportunità.

Il Governo ha deciso di aiutare milioni di italiani con l’installazione dei pannelli solari gratis, naturalmente per quelle persone che ne hanno diritto. In questo modo sarà possibile risparmiare fino a 1.500 euro sul caro bollette luce e gas.

Bonus 1.500 euro e pannelli solari gratis, ecco come fare per averli

Il Decreto Energia legge n. 17/2022, proposto dal Movimento 5 Stelle, ha lo scopo di aiutare milioni di italiani in difficoltà alle prese con il caro energia, a tal fine sono stati messi a disposizione dei fondi che rientrano in un intervallo che oscilla tra i 6 mila e gli 8.500 mila euro per poter realizzare un impianto fotovoltaico presso la propria abitazione.

Per partire con il tutto manca il decreto attuativo che riconosce la mobilità della manovra in essere. I requisiti richiesti per poter accedere a tale progetto è una condizione economica disagiata valutata in base all’ISEE.

Avranno la precedenza le famiglie più numerose (in quanto consumano di più), le coppie giovani e gli anziani con più di 65 anni di età ma anche le famiglie che hanno un componente invalido.

Naturalmente il reddito energetico riguarda tutte quelle persone che sono usufruttuari o proprietari di un’abitazione anche condominiale e permette di ottenere un incentivo a vita di 1.500 euro.

Ma qual è la soglia per poter accedere al reddito energetico? Al momento non si conoscono i particolari sul tetto massimo Isee per poter usufruire dell’incentivo ma gira voce che presumibilmente dovrebbe essere paragonato al bonus sociale ovvero 12.000 euro l’anno.

Il reddito energetico servirà ad avere una parte dell’installazione dell’impianto fotovoltaico, per poter usufruire lo sconto di 1.500 euro si dovrà far riferimento ad una stima della Solar Index Italy, azienda inserita nel mondo delle energie rinnovabili.

In soldoni il risparmio sulla bolletta sarà di 125 euro al mese che moltiplicati per un anno solare fanno 1.500 euro.