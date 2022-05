Bianca Guaccero ha alzato la temperatura del web mostrandosi divina. Lo sguardo mozzafiato ha mandato i fan nella gioia: subito è un boom di like.

Sguardo magnetico e fascino a non finire. Bianca Guaccero ha fatto sognare il popolo del web con un ennesimo scatto da urlo. 41 anni, di Bitonto, la conduttrice non smette mai di stupire con la sua bellezza da urlo.

Seguitissima anche su Instagram, con più di 700 mila follower, ogni suoi post fa sempre il boom di like. Questa volta ha condiviso uno scatto da urlo alzando la temperatura del fine settimana: un week-end di ripresa per la presentatrice dopo la fine di “Detto Fatto”, format che ha guidato per anni, conclusosi per sempre.

Un’amara notizia incassata dalla 41enne e tutto il suo staff a seguito della quale hanno vissuto emozioni molto forti. Dopo giorni intesi torna sui social, mostrandosi comunque in splendida forma.

Bianca Guaccero, popolo del web nel delirio: scatto da urlo

