Elodie ha lasciato il popolo del web senza fiato mostrandosi divina come non mai. Subito è un boom di like e complimenti.

Curve irresistibili e fascino senza fine. Elodie torna a lasciare il segno mostrandosi mozzafiato sulla sua seguitissima pagina Instagram da ben 2,7 milioni di follower.

Nata 32 anni fa a Roma, da madre di origine francese e creola e padre italiano, è diventata nota a seguito della partecipazione ad “Amici”, arrivando seconda nella 15esima edizione. Trampolino di lancio della sua carriera, a decretare il suo grande successo la partecipazione al “Festival di Sanremo” nel 2017. Da allora ha costruito un percorso di incredibili traguardi nella musica.

Accanto a questa professione, non mancano le occasioni in cui lavora come modella, posando per shooting. Dall’altezza di 1,68, i suoi lineamenti angelici e il suo fisico divino non smettono di conquistare tanto che ogni scatto che condivide su Instagram fa sempre il pieno di like.

Medesimo effetto ha esordito l’ultimo apparso sul suo feed da sogno in cui si è mostrata superlativa, stupendo i fan con un look senza precedenti.

Elodie, look travolgente: la visione trasporta i fan in un’altra dimensione

