Monica Bertini, stilosa ed ammaliante è pronta per lo speciale evento – FOTO

La conduttrice Monica Bertini è pronta per il grande evento. La foto postata per l’occasione rende più difficile l’attesa.

Sicuramente tra le più apprezzate Monica Bertini, la conduttrice sportiva che si contraddistingue per classe, fascino e bellezza. Non è un caso che la stessa venga molto seguita sui social dove i fans manifestano non solo ardente desiderio per la sua presenza, ma anche tanta stima per come svolge il suo lavoro.

Non esiste gratificazione più grande per diretta interessata dove tra mise eleganti e selfie direttamente dallo studio televisivo, saluta i sostenitori condividendo con loro i momenti più belli come ad esempio quelli dedicati al calcio, sua grande passione che ha reso con costanza ed impegno la sua professione.

Monica Bertini è pronta per il lieto evento: fans super emozionati

