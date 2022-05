“Anche all’Isola lo fanno..?”, fan scatenati sotto la FOTO di Guendalina Tavassi: nessuno riesce a crederci

Guendalina Tavassi superlativa all’Isola dei Famosi, ma gli scatti che la ritraggono in costume fanno discutere: i fan sono perplessi

Guendalina Tavassi non smette di incantare i suoi ammiratori e si sta confermando in questi giorni grandissima protagonista sull’Isola dei Famosi. Il suo atteggiamento da leader carismatica sta entusiasmando i fan, che tifano a tutto spiano per lei e sperano di vederla tornare vincitrice dall’Honduras.

Guendalina era arrivata carichissima sulla Palapa e ce ne eravamo accorti subito. Fin dai primi giorni, ha cercato, riuscendoci, di risaltare in mezzo al gruppo. Nella sua seconda esperienza sull’Isola, dopo la prima di dieci anni fa, vuole stavolta arrivare fino in fondo. E magari vincere, del resto era stata data fin da prima del suo arrivo tra le principali favorite.

Un altro motivo per cui Guendalina sta ovviamente attirando l’attenzione del suo numeroso pubblico è quello legato al suo fascino esplosivo che ben conosciamo. Sensualità prorompente e una forma fisica perfetta, che naturalmente risalta nelle immagini in costume che arrivano dall’Honduras. Anche se, secondo qualcuno degli ammiratori, c’è qualcosa di strano.

Guendalina Tavassi, il look in costume è sempre da sballo ma c’è qualcosa che non torna: il dubbio sollevato nei commenti

Il nuovo scatto in costume, ovviamente, mette in evidenza la silhouette sinuosa e provocante e le curve esplosive di Guendalina. Gli applausi da parte dei fan sono scontati, ma uno spunto di riflessione accende la curiosità.

Infatti, c’è chi ha notato che i protagonisti dell’Isola, spesso, fanno foto mettendosi in posa. “Incredibile, anche sull’Isola dei Famosi riescono a farsi il book fotografico“, si legge tra i commenti. “Di sicuro non sono foto rubate, ma in posa, anche se tifo per lei“, aggiunge qualcun altro.

In ogni caso, il supporto dei fan a Guendalina non viene mai meno. E potrebbe spingerla, alla fine, verso l’impresa.