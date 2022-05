YesLove, se non puoi dirlo agli altri, dillo a noi! L’amore si è spento, non lo lascia perché teme lui possa fare gesti inconsulti

YesLove. Il segreto inconfessabile che non diresti nemmeno alla tua migliore amica. Il consiglio che (forse) non vuoi sentire ma è ciò di cui hai bisogno. Dillo a noi, scrivi a YesLife: qualcuno su cui contare

Cari lettori,

per la rubrica YesLove ci chiede aiuto Lolly. La sua situazione è davvero delicata. Prendiamone visione dalle sue stesse parole. YESLOVE LEGGI LA STORIA DELLA NOSTRA RUBRICA DEL CUORE. VAI QUI

“Ciao, mi chiamo Lolly e ho 32 anni. Da 10 sto con un ragazzo e conviviamo anche. Tuttavia ormai da tempo la passione si è spenta, ci stimiamo ma non ci amiamo più. Io l’ho capito, lui non so… ho paura però a lasciarlo un po’ per abitudine, un po’ perché temo che si possa fare del male da solo, visto il tipo… e io non voglio sentirmi responsabile.

Cosa posso fare?”

YesLove corre in aiuto della nostra amica in difficoltà

Carissima amica,

immaginiamo che in questo momento ti possa sentire spaventata e in trappola, tuttavia è bene mettere il focus su alcuni punti determinanti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> YesLove: se non puoi dirlo agli altri, dillo a noi! Emma davanti a un bivio: “lo faccio o no?”

Il tuo messaggio è breve e lascia scoperte delle informazioni fondamentali. La prima riguarda il tipo di comunicazione che intercorre con il tuo partner. Non è chiaro, infatti, se questo tuo sentire d’insoddisfazione sia a senso unico o se anche lui, in fondo, provi la stessa cosa. Hai tentato un dialogo? Parli di stima e di un amore che ormai si è spento, situazione che sicuramente non piace a nessuna delle due parti.

Vorrei, però, soffermarmi sul termine “abitudine”. Stare con qualcuno perché da 10 anni è si è consolidata una routine di certo non è l’ideale ma aspettarsi il turbinio di emozioni che caratterizzavano la prima fase del rapporto è (permettimi) un po’ da ingenui.

Non sto dicendo che ci si debba adagiare sull’indolenza dei sentimenti ma, in un rapporto adulto, “innamoramento” e “amore” stanno su due piani diversi. Il primo è pulsione allo stato puro, il secondo, credimi, è forse meno frenetico ma più avvincente.

Dato per scontato che tu abbia provato a ricostruire una relazione ormai, ahimè, sfumata vorrei farti rendere conto che sei sotto un implicito ricatto. Di stampo morale ma di questo si tratta.

Tenere aggrappata una persona a sè facendo leva sul senso di colpa è meschino e controproducente; non genera empatia ma risentimento che non potrebbe far altro che crescere.

In genere passa l’idea che lasciare qualcuno significhi tagliare tutti i ponti: ma chi l’ha detto? Da ciò che emerge dalle tue parole sembra che il tuo partner viva una sorta di dipendenza affettiva che, di certo, non puoi essere tu a risolvere ingabbiandoti per sempre in un rapporto malato. Non svanire, afferma te stessa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Alta infedeltà”. Pietro è un bambinone tradito dalla moglie: torto o ragione? Una storia controversa

Puoi stargli comunque accanto, senza continuare a essere la sua compagna. Dopo un fisiologico e giusto distacco, potresti spronarlo e aiutarlo a intraprendere un percorso psicologico affinché stia “in piedi con le sue gambe”, in modo da non aggrapparsi ad appigli esterni ma alla forza che solo dentro di sè potrà trovare.

SE VUOI SCRIVERE A YESLOVE E AVERE UN CONSIGLIO MANDA UN’EMAIL A : yesloveperte@gmail.com