Conad, chiude dopo 41 anni lo storico supermercato, clienti senza parole

Lo storico punto vendita ha chiuso i battenti. I clienti sono attoniti, non si aspettavano di perdere il punto di riferimento dei loro acquisti settimanali.

Il Consorzio Nazionale Dettaglianti, meglio noto come Conad, società cooperativa attiva nella grande distribuzione organizzata, è sempre più radicato nelle varie province italiane.

Punto di riferimento di molte famiglie del Bel Paese che si affidano al marchio Conad per imbandire le tavole delle loro case.

L’azienda con sede a Bologna si è espansa su tutta la superfice nazionale italiana e la sua origine risale al 1962, anno in cui il consorzio venne fondato.

Nel 1990 la cooperativa entra nel settore degli ipermercati e ad oggi ha oltre 1200 punti vendita con più di 52 mila dipendenti e un fatturato di ben 14,2 miliardi di euro. E’ riconosciuto come il principale gruppo di supermercati in Italia.

Conad, chiude i battenti il punto vendita storico

Purtroppo uno dei punti vendita storici della catena chiude i battenti. Si tratta del primo negozio aperto nella città di Cecina, in provincia di Livorno.

Lo store aveva inaugurato la sua apertura nel 1981 e dopo 41 anni ha smesso di servire i suoi clienti.

Gli incassi erano sempre più in discesa e la decisione è stata forzata.

La buona notizia è che i dodici dipendenti non perderanno il loro posto di lavoro ma verranno ricollocati negli altri supermercati della zona.

Il supermercato in questione era il Conad City di San Pietro in Palazzi, sito nella piccola frazione cecinese.

Lo store smetterà di servire i suoi clienti nel giorno di martedì 31 maggio 2022.

Questo punto vendita era nato nel 1981 dall’unione dei piccoli commercianti di Palazzi.

I clienti purtroppo dovranno rassegnarsi e cambiare le loro abitudini di spesa non potendo più recarsi nello storico supermercato di Cecina. Ancora non è stato reso noto quale sarà il negozio che prenderà il suo posto, per il momento resta solamente un grande rammarico e dispiacere per la chiusura inaspettata.