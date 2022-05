MD l’ha fatta grossa: “Non è possibile”. I clienti sono senza parole, il motivo è incredibile

MD l’ha fatta davvero grossa, la notizia si è diffusa rapidamente e da questa mattina non si parla d’altro. Il tam tam social non lascia scampo alla nota catena alimentare.

L’azienda in questione nasce nel 1994 dall’idea di Patrizio Podini, inserendosi nel canale dell’hard discount. Nel tempo, MD ha soddisfatto in pieno le esigenze dei consumatori che hanno saputo apprezzare il rapporto qualità prezzo.

Attualmente MD conta 820 punti vendita ed 8000 dipendenti su tutto il territorio italiano. La sede della catena alimentare nasce al Centro Direzionale di Napoli, per poi trasferirsi in diversi posti della Campania come Caserta e Gricignano d’Aversa.

MD l’ha combinata davvero grossa, milioni di clienti non sanno che pensare

Il primo punto vendita MD nasce nel 1994 a Mugnano di Napoli, la catena discount si è evoluta negli anni puntando sempre di più ad un’espansione capillare su tutto il territorio nazionale ma la concentrazione massima di punti vendita riguarda il Centro-Sud.

Nonostante l’ottimo risultato raggiunto, MD è in continua espansione anche dal punto di vista pubblicitario. Dal 2017 il volto della catena discount è la bravissima ed amata presentatrice Antonella Clerici che rende ogni offerta un vero affare grazie al suo sorriso sempre affabile e sincero.

Soffermandoci sugli affari non possiamo esimerci dal raccontarvi cosa sta succedendo in queste ore, sul web non si parla d’altro. “Questa volta il volantino si fa… MAXI! Sfoglialo subito per scoprire tutte le promo dal 10 al 22 maggio! Ti aspettiamo da MD”, si legge sui canali social dell’azienda.

Un fulmine a ciel sereno per milioni di clienti MD che non si aspettavano un’offerta così MAXI che termina il 22 maggio.

“Non è possibile” scrive qualcuno sotto la sponsorizzazione, “MD sei il numero uno” commenta qualche altro incredulo a quello che ha appena letto. L’incredibile offerta su tantissimi prodotti è cosa assai gradita visti i tempi bui che gli italiani stanno vivendo a causa del rincaro dei prezzi sui generi alimentari.

Ancora una volta MD ha saputo soddisfare le esigenze dei suoi clienti affezionati che avranno più di 10 giorni per fare scorta di ogni tipo di bontà.