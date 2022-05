“Conad” chiude, al suo posto il marchio insospettabile

Una novità assoluta, finalmente il momento tanto atteso è arrivato. Chiude il Conad e al suo posto compare il marchio inaspettato.

Il Conad (Consorzio Nazionale Dettaglianti) è una nota catena di supermercati presente in tutta Italia, la sede centrale è a Bologna ed è costituita da ben 6 cooperative. Negli anni il Conad è diventato un brand affidabile e sempre più attento alle esigenze dei consumatori, motivi per i quali è volato anche in Cina, Albania, Hong Kong e Kosovo, riscuotendo un notevole successo.

Dal 1962 il Conad offre convenienza in ogni acquisto, nella catena di supermercati è possibile trovare alimenti freschi, prodotti per la casa, per la salute ed anche per il benessere. Un vasto assortimento di qualità sempre a portata di mano che piace proprio a tutti.

In queste ore a Cognento, frazione di Modena, il Conad ha fatto posto ad un altro brand tutto italiano, la novità inaspettata ha stupito i cittadini del posto.

“Intima Moda”, inaugura il nuovo outlet

L’inaugurazione di Intima Moda è stata una piacevole sorpresa per i cittadini di Cognento, frazione di Modena. Il nuovo outlet ha preso il posto del supermercato Conad.

Nata nel 1972 come piccolo laboratorio, Intima Moda è diventato un brand nazionale in poco tempo. L’azienda occupa un posto speciale tra le eccellenze artigianali di Cognento, a lavorare per il marchio, oltre ai 60 dipendenti, anche i figli dei fondatori supportati da diversi manager.

Intima Moda è anche online, ma è possibile acquistare i suoi prodotti in negozi monomarca e nei canali distributivi all’ingrosso. L’azienda, oltre all’outlet appena inaugurato ha tre negozi sotto il marchio di Verdissima in diverse parti d’Italia e la settimana prossima, a Roma, inaugurerà il quarto in via Cola di Rienzo.

Al momento l’outlet Intima Moda sarà aperto dal martedì al sabato, dalle 10 alle 19.30. L’azienda ha pensato di regalare in occasione dell’inaugurazione, un grazioso omaggio alle prime clienti.

La sede di Cognento di Intima Moda è un locale commerciale di 300 mq. L’allestimento è moderno ed i colori naturali creano una magica atmosfera per uno shopping piacevole e divertente.

In paese ormai non si parla d’altro e finalmente anche Cognento avrà uno store di intimo. L’occasione è davvero importante per il territorio, non perdetevi le ultimissime novità da Intima Moda, c’è l’imbarazzo della scelta.