Bianca Atzei ha appena pubblicato il suo nuovo album, un progetto discografico che ha lasciato tutti a bocca aperta, anche LEI

Occhi a cerbiatto e voce inconfondibile, così Bianca Atzei si mostra al pubblico che è rimasto senza parole nell’ascoltare il suo ultimo album, uscito lo scorso 29 aprile.

Il nuovo progetto discografico si chiama Veronica, è composto da undici tracce e prende forma anche grazie alla collaborazione di artisti come Arisa, Boss Doms, Briga, Ciao Sono Vale, Cristiano Malgioglio, Danti, J-Ax, Kekko Silvestre, Legno, Seryo, Virginio.

Bianca Atzei, il tour di presentazione è iniziato: LEI non manca mai – FOTO

Veronica è un viaggio non solo professionale ma anche personale, non è un caso che l’album riprenda il suo nome di battesimo. Racconta la vera anima ed essenza della cantante milanese di origini sarde, la parte più forte e autentica di sé, con ritrovata consapevolezza e libertà.

Ad accompagnarla in questo nuovo percorso non poteva mancare la sua amica Chanel. Stiamo parlando del suo cagnolino che è sempre con lei a supportarla e a sostenerla.

Proprio oggi ha pubblicato un selfie insieme alla sua amica a quattro zampe ed ha scritto: “Le nostre canzoni preferite dell’album sono “Sei la mia città”, “Chanel”, “Le Stelle”, “Fotogrammi”… tutte!!”. E poi annuncia il prossimo appuntamento che si terrà a Bologna oggi alle 18, sarà l’occasione giusta per dare qualche dettaglio in più sul suo progetto.

Intanto i fan non hanno potuto fare a meno di lasciare qualche messaggio come: “Siete fantastiche” e poi ancora “Occhi intensi e felini”, qualcun altro ha aggiunto: “L’album è un capolavoro e tu sei speciale”.

La cantante non perde occasione di interagire con il pubblico che la segue e supporta in ogni situazione e da anni ammira la sua grandezza e bellezza. Sempre pronta a mettersi in gioco, dopo tanto tempo è arrivato il momento di fiorire.