Modella e attrice di origine spagnola, Maria Pedraza è una delle star più in voga del momento e con la sua bellezza sta conquistando milioni di fan che la seguono anche sui social.

E’ un concentrato di sensualità ed eleganza che non passa inosservato, soprattutto in questo periodo che è tornata ad indossare i suoi bikini. Proprio così, per l’attrice spagnola l’estate è già iniziata ed è volata in un posto afrodisiaco.

Maria Pedraza vola a Ibiza, che la stagione abbia inizio – FOTO

La stagione più calda dell’anno deve ancora arrivare, ma Maria Pedraza non ha perso tempo ed è volata ad Ibiza insieme al suo fidanzato. Così i primi scatti sono già su Instagram e alcune foto sono diventate virali non appena sono state pubblicate.

Nell’ultimo post pubblicato ritroviamo una serie di momenti sull’isola più bella del mondo. Dal mare alla camera d’albergo, fino al cibo che non può mai mancare.

Un primo piano dell’attrice ha lasciato a bocca aperta i fan che non vedevano l’ora di rivederla nella versione estiva, indossa un paio di occhiali da sole che le coprono i suoi occhi meravigliosi e i capelli sono sciolti e seguono la scia del vento.

I fan non hanno potuto fare a meno di lasciare dei commenti sotto al post e tra i tanti si legge: “Sei splendida” e poi ancora “La tua bellezza supera ogni limite”.

I dodici milioni di follower continuano a seguirla e a supportarla, non vedono l’ora di vedere altri scatti che non tarderanno ad arrivare. Maria Pedraza è una ragazza con tanti sogni da realizzare e tanti progetti da portare avanti. Il pubblico è pronto a rivederla in tv, in qualche serie, film o programma. Quale sarà il suo prossimo step dopo Ibiza?