Elisabetta Canalis in intimo ha fatto sognare il popolo del web. La visione è da infarto: curve sublimi, fan in tilt.

Curve ipnotiche e fascino intramontabile. Elisabetta Canalis torna a far sognare con la sua bellezza incredibile, tanto da aver lasciato il segno nei cuori di intere generazioni. La 43enne di Sassari è conosciuta in tutto il mondo per il suo fisico incredibile e i suoi lineamenti angelici.

Modella, showgirl, conduttrice e attrice oltre al grande successo sugli schermi, indimenticabile la sua partecipazione a “Striscia la Notizia”, anno dopo anno ha raggiunto anche un grande seguito sui social, in particolare su Instagram.

3,2 milioni di follower, ogni post stuzzica l’immaginazione: dai momenti sui set, agli attimi spensierati, con ogni contenuto fa sempre il pieno di like. Anche il suo ultimo post ha esordito il medesimo effetto, conquistandosi subito un successo immediato.

Elisabetta Canalis, intimo e posa indimenticabile: popolo del web nel delirio

