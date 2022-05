I Gazosa sono tornati. A YesLife: “Il nostro sogno è tornare a Sanremo”

La nostra video intervista ai Gazosa, la band torna in musica e ha raccontato ai nostri microfoni la reunion dopo 20 anni

Li abbiamo conosciuti negli anni Duemila quando erano ancora degli adolescenti con i tormentoni “www mi piaci tu” e “Stai con me forever” grazie ai quali hanno scalato le classifiche nostrane. Oggi i Gazosa dopo 20 anni da quell’esodio strepitoso tornano a suonare.

Quei ragazzini sono cresciuti, la formazione in parte si è modificata con Jessica Morlacchi che non ha preso parte al progetto, e con loro anche il sound che propongono. In radio e sulle piattaforme streaming suona già il loro nuovo brano “L’italiano” e oggi Federico, Valentina e Vincenzo sono più grintosi che mai.

Le telecamere di YesLife li hanno raggiunti e ai nostri microfoni loro raccontato la loro reunion.

Nome

Federico, Valentina e Vincenzo

In arte siete i

Gazosa

Tornate dopo 20 anni dal vostro super esordio, paura di deludere o adrenalina a mille?

Adrenalina a mille

Tre aggettivi per descrivere il vostro ritorno in musica

Ironico, rock, fuoco

Siete tornati con “l’italiano”, sintesi tra passato e futuro?

Sì

E se vi dico “Stai con me forever”, qual è la prima cosa che vi viene in mente?

Sanremo

Tornereste al Festival di San Remo?

Magari

E di Raffaella Carrà che fu la vostra madrina che ricordo avete?

Le bacchette che le ho regalato sul palco

E oggi vi sentiti più pop o punk?

Rock

Sul palco rigorosamente in total black o viva i colori?

Total black, se inventano un colore più scuro allora quello

Prima di un’esibizione rito scaramantico o segno della croce?

Segno della croce

Sotto la doccia cosa cantate?

Www mi piaci tu

E se vi dico Caterina Caselli, cosa rappresenta per voi?

Il nostro inizio di carriera ed una persona che ci è stata sempre vicino

E a Jessica Morlacchi cosa volete dire?

In bocca al lupo per la tua carriera

Il vostro sogno più grande

Andare a Sanremo adesso

Grazie, lasciate un saluto agli ascoltatori di YesLife

Un saluto ed un bacio, ciaooo

FRANCESCA BLOISE

Per vedere l’intervista completa ai Gazosa guarda il video: