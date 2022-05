Matteo Ranieri, le ultime pubblicazioni dell’ex tronista sono un colpo al cuore per i fan: la situazione con Valeria Cardone è complicata

La relazione tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone è iniziata solamente qualche mese fa, eppure sembrerebbe già attraversare le prime complicazioni. L’ex tronista, che l’anno scorso è approdato nello studio di “Uomini e Donne” come corteggiatore di Sophie Codegoni, ha trovato il vero amore a distanza di mesi dalla sua prima esperienza.

Con la corteggiatrice, il rapporto appariva solido e duraturo fin dagli inizi. La Cardone, che ha letteralmente stregato il Ranieri, è riuscita a conquistarlo con la sua dolcezza e con la grazia innata.

A distanza di settimane dalla scelta, tuttavia, la situazione per la coppia parrebbe essere drasticamente cambiata. È stato lo stesso Matteo, mediante le recenti Instagram stories, ad aggiornare i followers rispetto a quello che starebbe succedendo. Sulla questione, sorprendentemente, si è espresso anche l’amico Luca Salatino.

Matteo Ranieri, la situazione con Valeria è complicata: parla l’amico Luca Salatino

Negli ultimi giorni, specie a seguito dell’assenza di Matteo Ranieri dai social, i rumors sulla coppia sono proliferati a non finire. L’ex tronista, mediante le recenti Instagram stories, ha cercato di fare il punto della situazione, mettendo a tacere le voci infondate sul suo conto.

Matteo e Valeria, a dispetto di ciò che erano arrivati ad ipotizzare gli utenti del web, non sarebbero affatto in crisi. L’ex tronista, tuttavia, ha scelto di non esternare direttamente il proprio punto di vista, ma di spiegarlo attraverso l’amico ed ormai ex collega Luca Salatino.

Mediante le stories, infatti, Ranieri ha condiviso una serie di messaggi vocali ricevuti proprio dall’attuale tronista, che palesano il reale pensiero dei due in merito all’argomento. “Se una coppia non pubblica foto di continuo non vuol dire che si è lasciata” asseriva Luca nel vocale, trovando il pieno sostegno di Matteo.

Attraverso questo breve scambio, l’ex tronista ha lasciato perfettamente trapelare la propria replica alla questione. Lui e Valeria, pur essendo ormai dei personaggi pubblici, non hanno la benché minima intenzione di condividere tutto ciò che accade loro attraverso i social media. Una decisione che Luca Salatino sembrerebbe appoggiare in pieno.