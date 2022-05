Elisabetta Gregoraci ha fatto sognare il popolo del web mostrandosi in un momento travolgente: coinvolta in un’esperienza indimenticabile, fan nel delirio.

Curve ipnotiche e fascino a non finire. Elisabetta Gregoraci torna a stupire con la sua bellezza mozzafiato con cui ha conquistato anno dopo anno il grande pubblico. 42 anni, di Soverato, si è affermata nel tempo come showgirl e conduttrice.

Accanto al suo percorso nella spettacolo, si aggiunge il suo grande seguito sui social, in particolare su Instagram. 1,9 milioni di follower, sul suo feed racconta la sua vita professionale e personale, scandita tra tra set, shooting e momenti spensierati al fianco della sua famiglia.

Ex di Flavio Briatore, è mamma di Nathan Falco, con ogni contenuto fa sempre il pieno di like come d’altronde è accaduto a seguito dell’ultimo post condiviso in cui si mostra intenta in un’esperienza travolgente.

Elisabetta Gregoraci, esperienza travolgente: panorama irresistibile

