Arisa sta vivendo un periodo di gioia infinita. Innamorata come non mai, si è mostrata al fianco del suo amore intenta in dolcezze: a colpire un bacio passionale.

Farfalle nello stomaco per Arisa. La cantante, 39 anni, sta vivendo un momento di forti emozioni, conoscendo il grande amore. Un amore sbocciato da qualche mese, grazie a un’esperienza in cui è stata protagonista assoluta: l’ultima edizione di “Ballando con le Stelle“, dove non solo ha conquistato il podio, ma anche incontrato l’attuale compagno.

Si tratta di Vito Coppola, ballerino al fianco del quale ha gareggiato durante il game-show della Carlucci. Tra i due è nata subito un’intesa magica che li ha portati a essere molto complici. Dall’amicizia è sorto un sentimento più profondo, tanto che fanno ormai coppia fissa.

Tutto è avvenuto gradualmente, in quanto dopo la fine del format i due si sono allontanati per poi incontrarsi di nuovo sul set de “Il Cantante Mascherato”. Da allora il grande amore è scoppiato, tanto che suoi social sono innumerevoli i momenti romantici condivisi, in cui si mostrano felici come non mai.

Arisa e Vito Coppola, travolti dall’amore: il bacio pieno di passione

Un amore con la a maiuscola. Questo è quello che unisce Arisa e Vito Coppola, sempre più complici, settimana dopo settimana.

Talmente complici che sui social sono costanti i momenti in cui si mostrano insieme tra dolcezze e gioia infinita: a colpire in particolare i fan l’ultima stories di Instagram della cantante in cu si è mostrata travolta dalla passione intenta a baciare in modo appassionato il compagno.

I due sarebbero sempre più vicini, tanto che sembra che stiamo pensando a progetti importanti come la convivenza. Abitare sotto lo stesso tetto renderebbe le cose più semplici, visto che a oggi si divino tra Roma, Milano e Eboli. Intanto si sono presentati reciprocamente alle rispettive famiglie, a dimostrazione di come la cantante stia facendo sul serio con il ballerino.

