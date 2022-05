Alessia Marcuzzi ottiene il riconoscimento più importante: “Emozionata, felicissima e grata”. Ci scappa la lacrima – VIDEO

La showgirl ieri nelle stories ha rivelato che uno dei suoi prodotti beauty ha ottenuto un grandissimo riconoscimento nazionale. Ecco di cosa si tratta.

La vita di Alessia Marcuzzi negli ultimi anni è stata decisamente molto ridimensionata, soprattutto dopo l’esclusione da “Le Iene” e Mediaset. Oggi la showgirl ha quindi deciso di prendere in mano la sua carriera e la formazione maturata negli anni come modella per regalare professionalità nel settore bellezza a tutte le donne che la seguono con grande passione da anni.

Imprenditrice della linea LUCE, Alessia ha sperimentato e messo sul mercato diversi prodotti per la cura della pelle del viso e del corpo che puntano tutto sulla naturalità degli ingredeinti scelti, pari al 97% degli attivi.

Proprio questa scelta le ha permesso nei giorni scorsi di vincere uno dei riconoscimenti italiani più ambiti di sempre. Vediamo tramite un video Instagram da lei postato di cosa si tratta nello specifico.

Alessia Marcuzzi ha sbaragliato la concorrenza, vittoria incredibile

“Emozionata, felicissima e grata!!! 🥰 Il Filler Boost Serum vince come miglior prodotto nella categoria Green agli Elle Beauty Awards Italia 2022!!!”, spiega estasiata Alessia nel suo ultimo post Instagram pubblicato nella giornata di ieri.

Però ci tiene a precisare il fine del suo progetto, così come lo ha concepito fin dal primo giorno: “Ci siamo impegnati per realizzare dei prodotti skincare che potessero prendersi cura della pelle con ingredienti di origine naturale, nel rispetto dell’ambiente. (…) Ci tengo a ringraziare le mie cosmetologhe che tutti i giorni lavorano per realizzare le meravigliose formule dei trattamenti @lucebyalessiamarcuzzi 💚”.

Poi infine nel suo lunghissimo monologo ringrazia in modo particolare anche il suo pubblico, “Se abbiamo raggiunto questo piccolo traguardo è perché ci avete dato fiducia, ci avete scelto e continuate a sostenerci”.

Migliaia i commenti che le sono giunti in poche ore, anche da colleghe dello showbiz, che si complimentano per la cura maniacale dimostrata in questo nuovo progetto che ha già rivoluzionato il modo di fare skincare quotidiana con rimandi al mondo orientale incentrato sulla naturalezza delle materie prime impiegate.

