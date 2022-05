Pomeriggio 5, la D’Urso pietrificata in diretta tv: “guadagno facendo foto senza…”

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso rimane senza parole di fronte al racconto dell’ospite. La reazione della conduttrice è stata inaspettata

Per la prima volta, nello studio di “Pomeriggio 5”, gli ospiti si sono ritrovati a parlare di OnlyFans. La celebre piattaforma offre agli utenti iscritti la possibilità di visionare una serie di contenuti esclusivi; i più richiesti, senza ombra di dubbio, sono proprio gli scatti per adulti.

Barbara D’Urso, assieme ad una folta schiera di opinionisti, ha voluto intervistare la giovane Naomi, che proprio attraverso il suddetto sito web avrebbe intrapreso un’attività più che remunerativa.

La conduttrice, dopo aver ascoltato il resoconto della sua ospite, non ha mancato di chiedere un parere agli opinionisti. Ovviamente, a fronte di una tematica a tal punto scottante, gli animi in studio si sono surriscaldati nel giro di pochi istanti.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso pietrificata in diretta tv: “guadagno facendo foto senza…”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Matteo Ranieri non resiste senza di lui. L’indiscrezione è una bomba, nessuno lo aveva notato prima d’ora…

La giovane Naomi, di fronte alle domande poste da Barbara D’Urso, non è parsa minimamente in imbarazzo. L’ospite di “Pomeriggio 5”, tramite la piattaforma OnlyFans, riesce a guadagnare una cifra più che consistente attraverso le sue foto senza veli.

La modella, che ha dichiarato di aver scelto questa strada consapevolmente, non si è detta affatto pentita della decisione presa. “Essendo cosciente di quello che faccio sono libera di farlo” ha puntualizzato Naomi, mentre una sconvolta Barbara D’Urso la ascoltava con attenzione.

Come era prevedibile, il messaggio lanciato dalla giovane non è piaciuto alla maggior parte degli ospiti in studio. Secondo gli opinionisti, Naomi sarebbe promotrice di uno stile di vita che azzererebbe tutte le conquiste per cui il genere femminile ha tanto lottato.

“Così facendo, le ragazze sacrificano la loro istruzione credendo di poter guadagnare soldi facilmente“: questa l’opinione sostenuta e difesa strenuamente dallo studio di “Pomeriggio 5”. Naomi, dal canto suo, non è parsa minimamente infastidita dalle critiche ricevute.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Uomini e Donne, su Gianluca la segnalazione è pesantissima: “è una sedicenne ed è figlia di…”

La giovane, nel pieno della sua facoltà di scelta, ha ribadito di non esser stata costretta da nessuno a prendere una simile decisione. Per tale motivo, il suo contratto lavorativo con OnlyFans non differirebbe dai contratti lavorativi di tante altre persone.