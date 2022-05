Eros Ramazzotti torna ad emozionare il pubblico, ma questa volta c’è un’altra donna accanto a lui: ormai è ufficiale

Eros Ramazzotti è uno dei cantanti più amati dal pubblico italiano che con il suo modo di fare e il suo talento ha conquistato milioni di fa che lo supportano e sostengono in ogni situazione.

Ha vissuto una storia d’amore indimenticabile con Michelle Hunziker e tanti dopo la separazione hanno sperato che tra i due si potesse riaccendere la fiamma della passione. Oggi, però, entrambi hanno voltato pagina e il cantante è pronto a vivere un’altra favola. Arriva l’annuncio sui social.

Eros Ramazzotti fa coppia con LEI: la FOTO della verità

Laura Pausini ha scelto Eros Ramazzotti come ospite per il concerto dell’11 Giugno 2022 all’arena Campovolo (Reggio Emilia), spettacolo dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne.

Lo ha annunciato la cantante direttamente sui suoi social attraverso una foto insieme al suo collega di qualche anno fa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Molto interessante” Benedetta Parodi e la ricetta della felicità: fan affamati – FOTO

“Tra le persone che amo di più nella lista dei miei colleghi, oltre che idoli, c’è da sempre lui, che mi chiama “Sorellina” dal 1993… Un artista unico, incredibile, una voce che da subito ha superato i confini dell’Italia facendolo diventare una bandiera. Un uomo che ho avuto il grande onore di conoscere, e vi posso assicurare che la caratteristica meravigliosa di @ramazzotti_eros è la sua bontà”. Ha scritto sotto al post.

Poi ha aggiunto: “Un uomo che ha sempre cantato l’amore ma lo ha anche dimostrato, rispettando la figura della donna gentilmente”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Felice come un bimbo” Fedez e l’incontro che gli ha cambiato la vita: tutti gli occhi puntati su LUI – FOTO

Lo scatto è diventato virale e i fan non vedono l’ora di seguire la coppia in concerto. I due sono degli artisti unici con un talento ineguagliabile. Cosa prepareranno per il grande evento? Il pubblico non sta più nella pelle e le sorprese sul palco di Campovolo non mancheranno. Che sia l’inizio di una nuova avventura.

INTEERVISTA A RICCARDO FOGLI, IL VIDEO