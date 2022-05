Fedez ha trascorso una delle serate più belle della sua vita ed ha condiviso con i fan la sua felicità in una foto

Coraggio, determinazione e intraprendenza. Così Fedez continua a rivelarsi al pubblico e ai fan che lo seguono e lo supportano in ogni situazione.

Il rapper ha dovuto affrontare un momento difficile della sua vita che lo ha messo a dura prova, ma che è riuscito a superare nel migliore dei modi. Così, visto che gli è stata data una seconda possibilità, non ha nessuna intenzione di mollare ed ora è pronto a dare il massimo.

Fedez, a cena con LUI: che fantastica sorpresa – FOTO

Dopo aver trascorso un pomeriggio insieme ai suoi figli e alla sua amica Donatella Versace, Fedez ha cambiato look ed ha raggiunto il duomo di Milano per incontrare un idolo.

Stiamo parlando di Mark Hoppus, lo storico bassista dei Blink-182. I due hanno passato una serata all’insegna del divertimento e dell’allegria in un fantastico locale al centro della città.

Sui social, il rapper ha pubblicato un post con alcuni momenti della cena e la foto insieme all’artista ha già fatto il giro del web.

Ma come si sono conosciuti i due? A quanto pare, nel 2021 anche Mark Hoppus ha scoperto di avere un cancro. Così, appresa la notizia della malattia di Fedez, il bassista ha scritto al rapper per supportarlo nella sua lotta contro il tumore e il marito di Chiara Ferragni non ha potuto fare a meno di ringraziarlo.

Quello di ieri sera, quindi, è stato un incontro speciale che ha commosso i fan che seguono entrambi gli artisti ed ha strappato un sorriso a tutti coloro che come Fedez e Mark Hoppus si sono trovati a dover affrontare il male.

Il post ha conquistato milioni di like e commenti, tra i tanti si legge: “Felice come un bimbo, sognavi questo momento da tantissimo, sono emozionata per te Fedez”. Poi ancora: “Per questo ti invidio”.

