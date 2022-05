Raffella Fico è stata una dei concorrenti dell’ultima edizione del GF VIP. Ospite a “Le Iene”, ecco cosa ha rivelato sul fidanzato

Showgirl, modella e attrice, Raffaella Fico si è fatta conoscere grazie alla partecipazione al “Grande Fratello” nel 2008. Il reality, infatti, è stato il suo trampolino di lancio.

E’ stata al centro del gossip per molti anni a causa della sua relazione con Mario Balottelli, i due sono stati fidanzati da dal 2011 al 2012 e nello stesso anno della fine della loro storia, la showgirl ha dichiarato di essere incinta. La figlia, però, è stata riconosciuta dal calciatore solo nel 2014.

Raffaella Fico, insieme a LUI non ha limiti: la confessione

Ormai la storia con Mario Balottelli è acqua passata, oggi Raffaella Fico è fidanzata ufficialmente con Piero Neri, un imprenditore ed erede di un’impresa mercantile di Livorno.

Il compagno della showgirl non ama essere al centro del gossip e non appare mai in televisione, a meno che non si tratti di occasioni speciali. Infatti, lo abbiamo visto in una puntata del “Grande fratello vip” per fare una sorpresa alla sua amata, ma niente di più.

Raffaella Fico, invece, ama essere davanti alla telecamere e non perde occasione di farlo. E’ stata ospite in una puntata di “Le Iene” ed ha fatto delle confessioni molto intime sul suo rapporto con l’amore della sua vita.

La showgirl avrebbe rivelato che loro posizione preferita sarebbe quella del “cammello” ed inoltre avrebbe raccontato che una volta avrebbero avuto un rapporto intimo nel bagno del dentista. E c’è di più, la Fico ha aggiunto: “Piero sa che voglio fare sesso tutti i giorni.

La coppia, però, non ha annunciato ancora la data del matrimonio, semmai ci sarà. I due hanno affermato più volte di avere intenzioni serie e quindi le nozze dovrebbero essere alle porte. Per l’ex gieffina si tratta della prima storia d’amore seria dopo la separazione da Alessandro Moggi. E voi cosa ne pensate?

