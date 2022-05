Al Bano, 79 candeline per l’artista: c’è ancora LEI accanto lui – FOTO

Oggi è una giornata speciale per Al Bano: è il suo compleanno e sui social sono arrivati i primi messaggi di auguri, uno in particolare commuove i fan

Il 20 maggio 2022 Al Bano compie 79 anni. Il cantante pugliese con tante esperienze alle spalle e ancora molti sogni da realizzare continua a lasciare il segno, generazione dopo generazione.

La musica lo ha accompagnato nel corso della sua vita e il suo talento gli ha fatto ottenere grandi risultati e la fama a livello internazionale. Ne ha passate tante, soprattutto in ambito familiare, ma non si è mai arreso ed oggi festeggia insieme alla sua famiglia un giorno speciale.

Al Bano, 79 candeline e il messaggio speciale da LEI – FOTO

Al Bano oltre ad essere un cantante unico è da tutti conosciuto per essere l’ex marito di Romina Power. Con lei hanno formato anche una coppia professionale ed il successo non ha tardato ad arrivare.

Da anni, però, nel suo cuore c’è un’altra donna, Loredana Lecciso. Con la seconda moglie ha creato una famiglia strepitosa e dal loro amore sono nati due figli, Jasmine Carrisi e Al Bano junior Carrisi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Raoul Bova lo fa tre volte di fila. Irrefrenabile corsa: mai successo prima

E’ stata proprio la showgirl a fargli gli auguri per prima attraverso un post speciale sui social che ha già fatto il giro del web. Si tratta di una foto in cui moglie e marito si abbracciano e sorridono alla vita e agli anni che verranno.

“Tanti auguri Al”, ha scritto la Lecciso sotto al post che ha commosso i fan che li supportano e sostengono in ogni occasione.

Qualcuno ha lasciato commenti come: “E’ Loredana la ragazza che lo fa sorridere” e poi ancora “Siete uno spettacolo”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Michelle Hunziker, dopo l’addio a Trussardi il cambiamento incredibile: la verità

C’è chi non vede l’ora di scoprire se la Power farà gli auguri al suo ex marito e compagno di viaggio. Lo scorso anno non esitò a pubblicare una foto insieme al collega, chissà se ci sarà un bis? Non ci resta che aspettare, i colpi di scena sono dietro l’angolo.

INTERVISTA RICCARDO FOGLI , IL VIDEO