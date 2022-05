Michelle Hunziker: con la separazione da Trussardi ha lasciato Bergamo. Ecco cosa ha deciso di fare ora che ha ricominciato una seconda vita

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi rappresentano ormai una storia messa all’angolo. Da quando ad inizio anno hanno annunciato la loro separazione se ne sono dette di cotte e di crude. Poi finalmente sono arrivate le foto conferma: Michelle ha ritrovato l’amore.

Si tratta del bel ex gieffino Giovanni Angiolini, il medico sardo che eveva già fatto parlare di sè per altre ex famose. Adesso pare che la presentatrice abbia proprio perso la testa per lui. I due sono stati paparazzati a Parigi in una fuga d’amore dolce ed intima.

Da parte di entrambi c’è il massimo silenzio ma le immagini di Chi parlano chiaro. Michelle adesso davvero ha svoltato. Ma sapete dove vive dopo la separazione da Trussardi?

Michelle Hunziker, ecco dove vive adesso

Michelle Hunziker ha iniziato ad allontanarsi a piccoli passi da Trussardi. I problemi tra di loro c’erano da tempo e quando la loro separazione è stata annunciata era già tutto scritto.

A poco a poco, come lei stessa ha raccontato in una intervista al settimanale Chi, ha iniziato a prendersi i suoi spazi mancando da casa qualche ora, poi un week end, in compagnia della mamma, delle amiche e della figlia Aurora fino alla parola fine.

Tutto questo “senza togliere nulla alle persone che amo, ma semplicemente dando più spazio a me stessa…” ha detto. E con la separazione Michelle ha lasciato anche Bergamo, la città nella quale era andata a vivere proprio da quando era iniziata la sua storia con il suo secondo ex marito.

Così dopo la separazione è tornata a Milano, la città dove lavora ed in una casa tutta sua, insieme ai suoi cani e alle figlie Sole e Celeste. Una casa che vediamo spesso nelle sue Instagram Stories con un bel terrazzo ed una vista magnifica. E’ da qui che la svizzera ha ricominciato la sua seconda vita.

Adesso Michelle è anche più vicina ad Aurora, la sua primogenita nata dall’amore con Eros Ramazzotti che vive proprio nella città meneghina.

