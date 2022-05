Raoul Bova lo fa tre volte di fila. Irrefrenabile corsa: mai successo prima

Raoul Bova. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata di giorno 19 Maggio 2022? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Ieri, 19 Maggio, è andata in onda su Rai Uno l’ottava puntata dell’acclamata serie “Don Matteo” dal titolo “Ma e’ l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore?” con Raoul Bova al posto di Terence Hill come nuovo protagonista. Su Rai Due abbiamo visto il film commedia del 2015 “Tutte lo vogliono” con Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giulio Berruti, Michela Andreozzi, Gianna Paola Scaffidi, Marta Zoboli. Rai Tre ha proposto il film documentario “Ezio Bosso – Le cose che restano”, dedicato al grande pianista scomparso il 14 maggio 2020.

Canale 5 ha proposto il film thriller del 2018 “Il corriere – The Mule” con e di Clint Eastwood e insieme a Bradley Cooper, Michael Pena, Dianne Wiest, Andy Garcia, Alison Eastwood. Italia 1 ha risposto con la pellicola d’azione del 2012 “La fredda luce del giorno” con Henry Cavill, Bruce Willis, Sigourney Weaver, Vero’nica Echegui, Caroline Goodall, Jim Piddock, O’scar Jaenada, Rafi Gavron, Shira Scott, Joseph Mawle. L’attualità è di scena su Rete Quattro con “Dritto e rovescio”; conduce Paolo Del Debbio.

Raoul Bova. Ascolti tv di giorno 19 Maggio 2022: chi ha vinto la gara di share?

Per tre giorni di fila reti concorrenti hanno trasmesso programmi con Raoul Bova protagonista. Il 18 maggio Rai Uno ha proposto una nuova puntata di “Don Matteo”. Il giorno seguente su Canale 5 è andata in onda la miniserie “Giustizia per tutti”. Infine ieri, 19 Maggio, è stato rilasciato un altro episodio dell’acclamata serie capitanata precendentemente da Terence Hill.

Ebbene, l’ottava puntata dal titolo “Ma e’ l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore?” ha interessato 5.816.000 spettatori pari al 31.7% di share. Raoul Bova fa una bella tripletta, eletto re degli ascolti dal pubblico italiano.

Scopriamo tutti i dati:

Canale 5: “Il Corriere – The Mule” – 1.840.000 spettatori pari all’11% di share.

Italia 1: “La fredda luce del giorno” –1.165.000 spettatori (6.1% di share).

Rai Due: “Tutte lo vogliono” – 732.000 spettatori pari al 3.8% di share.

Rai Tre: “Ezio Bosso – Le cose che restano” – 773.000 spettatori pari a uno share del 4.1%.

Rete Quattro: “Dritto e rovescio” – 1.021.000 spettatori con il 7.5% di share.

La7: “Piazza Pulita” – 730.000 spettatori con uno share del 5.4%.

Nove: “Only Fun Comico Show” – 404.000 spettatori con il 2.2% di share.

TV8: “Antonino Chef Academy” –288.000 spettatori con l’1.6% di share.

