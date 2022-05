Benedetta Parodi continua a condividere con i fan alcune ricette e l’ultima ha lasciato tutti con l’acquolina in bocca: scopriamola

Conduttrice e scrittrice, la sua più grande passione? Cucinare. Sempre pronta a condividere con i fan alcune ricette via social, Benedetta Parodi è un concentrato di energia e solarità che ha conquistato la stima e l’affetto di tutti.

Dolce o salato poco importa, l’importante è mettere amore in ogni piatto che si cucina e questo la conduttrice di “Back off Italia” lo sa bene. E’ molto attiva anche sui social, vanta di un milione di fan che la supportano e sostengono in ogni situazione.

Benedetta Parodi, spunta la ricetta del suo piatto preferito – FOTO

Con Benedetta Parodi il sorriso non manca mai e neanche la voglia di mettersi in gioco e dare spazio alla fantasia. Così la conduttrice ha lanciato sui social una ricetta riguardante la piadina senza glutine, presa da una sua cara amica.

In un post ha riportato tutti i passi indispensabili per la riuscita del piatto. “Una idea light e super golosa. Provatela assolutamente”.

La moglie di Fabio Caressa si è lasciata fotografare in un outfit casual, i capelli legati e la piadina in mano pronta per assaggiarla. Sono tanti i fan che hanno lasciato alcuni commenti sotto al post, tra questi si legge: “Ottima idea, come sempre” e poi ancora “Grazie per l’idea è molto interessante”, qualcun altro ha aggiunto: “Fantastica come sempre”.

Benedetta Parodi ormai sa come attirare l’attenzione dei follower e non perde occasione di farlo. Sono tanti a volerla di nuovo in televisione e non vedono l’ora che arrivi la prossima stagione di “Back off Italia”.

Non ci sono ancora dettagli al riguardo, gli autori stanno lavorando per mettere in scena un’edizione strepitosa con tante novità. Non ci resta, quindi, di attendere e continuare a seguire la conduttrice sui social. Stay Tuned.

