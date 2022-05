Giubileo di Platino rovinato per Elisabetta II: il gesto indelicato di William e Kate passerà alla storia

I due sposini durante i festeggiamenti del Giubileo di Platino di Elisabetta II hanno fatto discutere per un gesto oltre modo irrispettoso per la Corona.

Sono due generazioni diverse, una porta avanti la tradizione e l’altra l’innovazione. Il mondo in cui è vissuta la nonna paterna è ormai obsoleto e anacronistico per i nuovi arrivati in familgia, non più adattabile alle nuove esigenze che il mondo moderno richiede dalla corona dei Windsor.

Il mondo in cui vivono William e Kate è molto diverso da quello in cui è cresciuta ed ha regnato Elisabetta II e nonostante i due sposi cerchino in più possibile di portare avanti le usanze che la Royal Family impone da secoli, a volte non è sempre possibile abbassare la testa ed inchinarsi a ciò che non ritengono più accettabile.

Una dimostrazione di questo loro spirito innovativo dei tempi attuali lo hanno dimostrato recentemente, durante i festeggiamenti per il Giubileo di Platino di Elisabetta tenutosi lo scorso 5 febbraio. Ecco cosa è accaduto di così sconvolgente.

Kate e William rifiutano il protocollo, il gesto fa discutere

Proprio in onore dei festeggiamenti per i 70 anni di regno di Elisabetta II, il nipote e la nuora sono andati in visita ai Caraibi, ex colonia britannica per porgere il saluto istituzionale come avviene ormai da anni.

Qui i duchi hanno però deciso di non rispettare il protocollo reale e si sono fatti riprendere mano nella mano mentre uscivano dal loro cottage.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –-> Matteo Ranieri non resiste senza di lui. L’indiscrezione è una bomba, nessuno lo aveva notato prima d’ora…

Ricordiamo che la tradizione vieta alcun tipo di atteggiamento affettuoso in pubblico da parte di componenti della famiglia reale. Gli sposi però, nonostante avessero visto le telecamere di fronte a loro, non hanno smesso di stare vicini e darsi sostegno.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –-> Rita dalla Chiesa, la verità su Frizzi di cui la Mantovan non ha mai parlato: “era la sua grande passione”

Un piccolo gesto che però fa la differenza e che racconta già come potrebbe essere il regno inglese una volta che William avrà ereditato la Corona e assunto le redini del Governo britannico. Tutto molto distante dai dettami di Elisabetta.

INTERVISTA RICCARDO FOGLI , IL VIDEO