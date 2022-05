Nuova allerta alimentare, biscotti e gallette di quel noto marchio ritirati dagli scaffali

Scatta una nuova allerta alimentare. Nel mirino biscotti e gallette di un noto marchio per un motivo clamoroso: ecco di cosa si tratta.

Tolti dagli scaffali. Questo è il destino di alcuni biscotti e le gallette di un noto marchio. A seguito della scoperta di una pericolosa sostanza al loro interno sono stati rimossi dai supermercati.

Sono innumerevoli gli interventi del Ministero della Salute volti a queste operazioni:

i ritiri alimentari sono da intendersi come qualsiasi misura destinata a evitare la distribuire un prodotto pericoloso, la sua esposizione e la sua offerta al consumatore. Quando l’Operatore Socio Assistenziale (OSA) non ha la certezza che questo non contenga controindicazioni scatta il ritiro.

Dopo i provvedimenti allarmanti degli scorsi mesi rivolti a Ferrero, in particolare durante il periodo pasquale in merito agli ovetti di cioccolato e i Kinder Schoko Bons, un altro noto marchio è finito nel mirino.

Nuova allerta alimentare, biscotti e gallette ritirati dagli scaffali

Il Ministero della Salute ha ritirato dei prodotti legati al settore dei dolci e del salato. Si tratta di biscotti e gallette firmate dal marchio Elite.

In particolare a essere tolti dagli scaffali dei lotti di biscotti al cioccolato e di gallette di riso. Il motivo è stato dettato dalla possibile presenza della salmonella.

L’azienda Strauss – Elite, avente sede in Israele, distribuita anche in Italia dalla romana Bet Kosher Sals, ha visto finire nel mirino i seguenti prodotti: Ice cakes, Gallette di riso al cioccolato fondente (articolo KLP1192), formato confezione da 70 grammi, lotti prodotti prima del 29 aprile 2022.

Accanto a questi le Rice cakes, gallette di riso al cioccolato al latte, articolo KLP1166, formato confezione da 70 grammi, anche in questo caso prodotti prima del 29 aprile. Stesso epilogo per i biscotti con gocce di cioccolato Elite, articolo KLP1128, formato confezione da 180 grammi.

A seguito di accertamenti è emerso come questi prodotti siano a rischio salmonella e pertanto siano stati richiamati tutti i lotti prodotti antecedenti al 19 aprile. Se si sono acquistati questi prodotti è molto importante non consumarli, come da direttive del Ministero.