Un racconto commovente e inedito vede protagonista Paolo Bonolis: la confessione diventa virale a pochi minuti dalla sua condivisione.

Mentre il nuovo annuncio di WebTv SDL2005 per inedite conduzioni, proposto anche dallo stesso conduttore sul suo profilo Instagram ufficiale, continua a diramarsi in rete a pochi giorni dallo “stop” per quel che riguarda i suoi gettonati casting, Paolo Bonolis diventa assoluto protagonista di un toccante aneddoto riguardante il suo passato.

Il conduttore di origini romane è ufficialmente uno dei punti di riferimento più quotati della rete Mediaset sin dai suoi esordi sul piccolo schermo. Erano gli anni ’80 quando, dopo il già trionfante approdo a “3,2,1 contatto!”, lo showman si dilettò nella storica trasmissione di “Bim Bum Bam” conquistando i suoi telespettatori.

Spesso e volentieri in coppia con il maestro Luca Laurenti, dopo il loro fortuito incontro sulle note di “Overjoyed” che li rese immediatamente inseparabili, lo showman classe 1961 è ora legato sentimentalmente dal lontano 2002 all’imprenditrice ed ex opinionista del “Grande Fratello Vip”, Sonia Bruganelli.

“L’ultimo desiderio” Paolo Bonolis l’aneddoto strappalacrime sul suo passato è virale

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Di cosa parla davvero “Le Otto Montagne”? Il nuovo film con Alessandro Borghi e Luca Marinelli

In queste ore, l’amato e ineffabile protagonista di “Avanti Un Altro”, ha voluto rendere partecipi i suoi fan con una storia incredibile e più che commovente mettendo in gioco il suo più intimo passato.

Figlio unico, Bonolis, racconta di come: dopo la prematura scomparsa del papà, avvenuta in concomitanza con la nascita della sua diciannovenne Silvia, e che prese tra l’altro il suo stesso nome, l’uomo nella fase culminante della sua malattia decise di esprimere davanti a lui un ultimo desiderio.

Durante la sua ultima intervista rilasciata al “Maurizio Costanzo Show“, il conduttore ha voluto riportare per l’occasione in diretta le parole del padre, Silvio, innescando presto una latente commozione fra i presenti in studio quanto nell’animo dei suoi spettatori da casa.

“Mi raccomando“, avrebbe detto a lui il papà: “quando Sonia partorirà regalale un mazzo di rose bianche da parte mia, se io non ce la faccio“. Dopo la sua scomparsa e la conseguente nascita della figlia “che ha necessitato non poche attenzioni“, Bonolis ammette di aver dimenticato le rose bianche. Eppure, sul suo terrazzo in quel mese di maggio, qualcosa d’imprevedibile accadde.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ilary Blasi, guanto di sfida gettato al celebre collega. Il risultato è del tutto imprevisto

Al posto del roseto rosso, ivi presente, sbocciarono sotto i suoi occhi e in quell’inizio d’estate delle meravigliose rose bianche.

INTERVISTA RICCARDO FOGLI , IL VIDEO