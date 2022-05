Allarme truffa supermercati. MD Spa costretto a intervenire: “Attenzione ai falsi”

Allarme truffa supermercati. MD Spa ha rilasciato un messaggio sul suo profilo ufficiale su Facebook avvertendo la clientela. In cosa consistono le azioni fraudolente al riguardo

I modi per raggirare i consumatori sono molteplici e possono sfruttare diversi dispositivi per andare a segno. Siamo sguarniti di fronte ai tentativi di criminali che attentano costantemente ai nostri risparmi adottando tecniche così sofisticate che anche la persona più esperta, a volte, fa fatica a discernere cosa è reale e cosa meno.

I nuovi sistemi digitali hanno fornito un scenario del tutto nuovo a truffatori in mala fede che fanno leva sui sentimenti delle proprie vittime. L’obiettivo è sempre lo stesso: quello di farsi consegnare dati sensibili come password, pin, codici personali di carte di credito, bancomat e/o conti bancari. A volte il raggiro avviene spingendo sulla paura dell’utente, facendogli credere che qualcuno stia per sottrargli del denaro con l’illusione di volerlo proteggere; altre volte, invece, lo si tenta con offerte super vantaggiose, impossibili da perdere, ma che in realtà nascondono ben altro.

Allarme truffa supermercati, MD Spa: il messaggio rilasciato sui social: “Fate attenzione”

Per compiere i loro atti criminali, i truffatori spesso si nascondono dietro il nome di marchi prestigiosi, super conosciuti, per infonderci un senso di sicurezza.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Manca poco, facciamo presto”, da Conad i clienti sono impazienti: il motivo è incredibile

Mandano comunicazioni imitando il loro stile, sfruttando l’immagine del logo, i colori e i font grafici. Per questo motivo è sempre più facile cadere nella rete dei loro attacchi. Si guadagno la fiducia degli utenti, promettendo premi o promuovendo falsi concorsi. Inviano, dunque, email e sms che contengono collegamenti a siti potenzialmente pericolosi. Questa metodologia di truffa viene chiamata phishing.

La società di supermercati MD S.p.A. (Mida Discount) ha rilasciato una dichiarazione importante rivolta a tutta la sua clientela attraverso i propri canali sui social network, cercando di metterla in allarme.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Gratta e Vinci, vittoria surreale mai vista. Il motivo è incredibile, fortuna o strategia?

Il messaggio recita così: “La vera convenienza è solo sui nostri canali ufficiali! Attenzione quindi ai falsi concorsi a premi o ai presunti bonus promossi da canali diversi da quelli ufficiali di MD SpA. Tutte le iniziative commerciali e promozionali di MD vengono comunicate unicamente da noi sul nostro sito web https://www.mdspa.it/, sull’app di MD e sulle nostre pagine social ufficiali!”.

Controllate, quindi, sempre il sito ufficiale e non vi fate sedurre da promozioni troppo allettanti.

INTERVISTA RICCARDO FOGLI , IL VIDEO