Incidente in moto: muoiono moglie e marito. Andavano al concerto di Vasco

Tragedia in strada per un uomo e una donna durante il pomeriggio di venerdì. Viaggiavano su una moto Kawasaki Ninja 1000.

Ennesimo incidente stradale in provincia di Trento. Marito e moglie sono morti durante un incidente in moto nel pomeriggio. Viaggiavano in coppia con amici e lasciano orfane tre figlie. Si tratta di un incidente brutale che ha visto coinvolti Ugo Beltrammi, 49 anni e Silvia Ruscelli, sua moglie, 47 anni. I due avevano programmato da tempo la vacanza per godersi qualche giorno fuori dal caos cittadino.

La coppia, lei nota oncologa e lui geometra per il Comune di Mercato Saraceno, in provincia di Forlì, era partita in moto lasciando a casa le tre figlie piccole. Una tragedia che ha visto coinvolto un camion e uno scontro fatale. Ugo e Silvia, mentre percorrevano la strada che li separava da Trento, destinazione finale, hanno perso la vita in uno scontro terribile con un tir.

Scontro con un camion: la coppia in moto era diretta al concerto di Vasco Rossi

Un viaggio che aveva come destinazione finale il concerto di Vasco Rossi, idolo indiscusso della coppia. Non sono riusciti a raggiungerlo, non hanno potuto applaudire. Sul posto sono accorsi immediatamente polizia stradale e primi soccorsi. Per la coppia cesenate non c’è stato modo di sopravvivere.

Lo scontro tra la moto dei due, una Kawasaki Ninja 1000 e il camion sarebbe avvenuto a Dro, in provincia di Trento. Ugo e Silvia erano arrivati all’Hotel Eden, nelle vicinanze e dopo aver depositato i bagagli e aver preso le chiavi della stanza d’albergo erano ripartiti in direzione del concerto.

Mancavano pochi chilometri a dividerli dall’arena che avrebbe ospitato il tanto agognato concerto dell’artista modenese. L’incidente sarebbe avvenuto nella zona che divide Dro a Pietramurata e più precisamente del “Sass del Diaiol”. La dinamica sembrerebbe causata da un sorpasso che la moto aveva eseguito nei confronti di un camion.

A quel punto, i due sarebbe finiti direttamente addosso al mezzo pesante senza finire schiacciati dai pneumatici. I rilevamenti confermano comunque che la morte sia avvenuta a seguito dell’urto con il rimorchio del camion.