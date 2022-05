Una meravigliosa sorpresa dedicata alla clientela femminile arriva direttamente nella catena discount di iN’s Mercato. “Vi aspettiamo numerose!”

L’ultima notizia riguardante l’importante catena di discount iN’s Mercato ha presto richiamato l’attenzione della clientela femminile di gran parte d’Italia. La dirompente novità si tinge immancabilmente di rosa e diventa un’offerta impossibile a cui poter resistere.

Le oltre 470 sedi attualmente presenti su territorio italiano hanno in serbo una sorpresa favolosa per le loro clienti. Celebre specialmente in virtù della sua rigogliosa linea di prodotti speciali supervisionati quotidianamente da esperti del settore, per garantire il massimo della qualità, la catena di discount ha accostato al suo ultimo volantino, ricolmo di offerte vantaggiose, il ritorno di un’iniziativa che sarà disponibile nei suoi store a partire già dal prossimo lunedì 23 maggio.

IN’s, nel discount una grande sorpresa per le donne: “dobbiamo andare per forza”

Si tratta della campagna #Insperledonne. In stretta collaborazione con Unicef, nelle annualità passate, iN’s Mercato torna a favorire con l’arrivo dell’estate 2022 tutte le donne impiegate nel settore del mondo ortofrutticolo.

Dal prossimo lunedì, grazie a un’idea messa appunto dalla nota imprenditrice Alberta Pignataro ora in supervisione dell’omonima società, sarà infatti possibile trovare sui banconi della catena le quotate confezioni del frutto di stagione ad alta tracciabilità.

Le ciliegie 100% made in Italy coltivate in rosa con metodi all’avanguardia per la sostenibilità dell’ambiente, provengono quest’anno soltanto da alcune regioni del sud Italia. Fra queste: Basilicata, Puglia e Sicilia. E saranno acquistabili in edizione limitata.

Tradizione, uguaglianza di genere e innovazione si fondono dunque quest’estate in esclusiva virtù della salvaguardia ambientale e di un valore tutto italiano delle nostre materie prime.

Un’iniziativa imperdibile, quest’ultima, sia in termini di valori che di praticità. L’idea e la sua messa in atto aveva difatti già ricevuto in passato non poche premiazioni, assicurando ancora oggi un’ingente partecipazione all’evento. “Dobbiamo andare per forza“, avrebbe aggiunto in ultimis un’utente in rete mostrandosi visibilmente emozionata.

