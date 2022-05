Carolina di Monaco sta vivendo un momento molto commuovente. Forti emozioni a Palazzo Grimaldi in occasione di una ricorrenza importante: cosa sta succedendo.

Intense emozioni e commozione incontenibile. Carolina di Monaco sta vivendo attimi magici a seguito dell’arrivo di un giorno molto importante. Si tratta di una ricorrenza che sta portando molto fermento a Palazzo Grimaldi, facendo gioire la reale monegasca e tutti i parenti.

65 anni, la primogenita di Grace Kelly e Ranieri sta così tirando un sospiro di sollievo dopo le intricate settimane vissute, dettate dalle vicende in cui è protagonista la cognata Charlene, con la quale i rapporti sono sempre complicati.

Da sempre non vista di buon occhio, per Carolina la moglie del fratello Alberto le avrebbe soffiato il ruolo di first Lady di Monaco, in realtà più adatto a lei. Tutto si è poi complicato dopo la malattia misteriosa dell’ex nuotatrice e le continue fughe di notizie in merito alla sua crisi coniugale con il reale monegasco.

Ormai ai ferri corti, sembra che Charlene si sia trasferita in una residenza in Costa Azzurra, per allontanarsi da Palazzo e dallo sguardo di Carolina. Quest’ultima ha potuto staccare la spina dalle preoccupazioni per il fratello, dettate dalle costanti indiscrezioni sul suo matrimonio, grazie a una ricorrenza toccante.

Carolina di Monaco: gioia infinita grazie a lui. Momento di felicità infinita

Travolta dalle emozioni. Questo quello che sta vivendo Carolina di Monaco grazie al figlio Pierre, nato dal suo matrimonio con Stefano Casiraghi, e Beatrice Borromeo.

Il loro secondo figlio, Francesco, spegne infatti 4 candeline. Nato il 21 maggio 2018, a sedici mesi dal primogenito della coppia, Stefano, ha allargato la famiglia facendo gioire Carolina che ha così allungato la lista dei nipoti.

Da nonna premurosa sta vivendo forti emozioni per l’importante momento e in generale Palazzo è in fermento per questa ricorrenza importante. Se lo scorso febbraio si erano festeggiati i 5 anni di Stefano, questa volta è il turno di Francesco: entrambi biondissimi e con occhioni azzurri, rendono Carolina molto orgogliosa, facendole vivere attimi spensierati, grazie a cui sta staccando la spina dalle preoccupazioni.

