“Miss Italia” 2021: chi è l’ultima reginetta di bellezza a essere stata eletta. Un vero splendore

“Miss Italia” è il concorso di bellezza più seguito del nostro paese. É stato il trampolino di lancio per moltissime donne dello spettacolo nostrano. Scopriamo chi vinse nel 2021

L’ultima edizione del concorso di “Miss Italia” ha sdradicato decisamente la tradizione e, per evitare che fosse cancellata, sono stati presi provvedimenti inusuali, ancor più significativi rispetto all’anno precedente. Tutto ciò, ovviamente, subordinato al periodo storico difficilissimo che stiamo ancora affrontando, segnato dalla pandemia da Coronavirus.

YESLOVE LEGGI LA STORIA DELLA NOSTRA RUBRICA DEL CUORE. VAI QUI

La finale della si è svolta in un unico giorno per la prima volta a Venezia il 13 febbraio 2022. No, non avete letto male. É avvenuta proprio nel 2022 e non nell’anno designato. Inizialmente la data prevista era il19 dicembre 2021, tuttavia due concorrenti sono risultate positive al Covid-19. Quattro giorni prima della gara, è stato ufficializzato il posticipo a febbraio dell’anno successivo. Chi ha vinto il prestigioso titolo?

“Miss Italia” 2021: un futuro reseo per la giovanissima reginetta di bellezza

PER SCOPRIRE CHI É STATA LA VINCITRICE NEL 2020 VAI SU SUCCESSIVO