Aurora Ramazzotti conquista le attenzioni dei followers: la ragazza è una bomba seducente e con l’ultimo post ha mandato in estasi il web.

Aurora Ramazzotti, come suggerisce il cognome, è la figlia del cantante Eros: sua madre, invece, è la bellissima Michelle Hunziker. Proprio come i suoi genitori, la classe 1996 ha deciso di conquistare il mondo dello spettacolo zittendo tutte le malelingue che la chiamavano “raccomandata”. La ragazza, infatti, è estremamente talentuosa e ha la stessa simpatia di sua mamma e un sorriso delizioso.

La Ramazzotti, sui social network, si diverte tantissimo: oltre a condividere video in cui scherza con il suo ragazzo o con la sua famiglia, la classe 1996 piazza online anche immagini incantevoli e spettacolari. Quest’oggi, Aurora ha innalzato le temperature presentandosi con un outfit al limite della legalità.

Aurora Ramazzotti esplosiva: l’outfit è ai limiti della legalità

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Giulia Stabile e Sangiovanni si mostrano così: “padre, madre e figlia”. Il VIDEO

Aurora, questo pomeriggio, ha lasciato senza parole i suoi seguaci condividendo una serie di fotografie spettacolari. La ragazza ha trascorso una domenica diversa fuori di casa. “Domenica in ottima compagnia”, ha scritto in didascalia: nella serie di scatti, ci sono anche altre persone tra cui il suo compagno. La piccola Ramazzotti si è presentata con un outfit al limite della legalità: il suo fisico è totalmente in mostra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Ci vuoi far morire”, Elisabetta Gregoraci in bikini lascia senza fiato. L’occhio cade sul décolleté incontenibile – FOTO

Il ventre, ad esempio, è completamente scoperto. Il micro top è piuttosto scollato: diverse inquadrature sono incredibili. Anche i pantaloni sono strettissimi e deliziano il web. Il contenuto odierno è composto di altre fotografie ma anche di video divertentissimi. Aurora si è divertita tantissimo nel suonare la chitarra e nel vedere un balletto di un suo amico. Nell’ultimo video del post, la Ramazzotti si scatena ballando insieme alle sue amiche e girandosi completamente, offrendo anche una panoramica del suo didietro. “Qui si sprizza energia da tutti i pori”, ha scritto un seguace colpito dal divertimento dei protagonisti del post.