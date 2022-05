Justine Mattera sorprende il web con la prima foto della stagione estiva, ecco che costume ha sfoggiato: uno spettacolo

L’estate 2022 è alle porte ma c’è chi non ha perso tempo ed ha già sfoggiato i look della stagione in arrivo. Sui social sono tanti i vip che non hanno esitato a mostrarsi in costume, tra i tanti c’è Justine Mattera.

Modella, showgirl, atleta, molto attiva su Instagram dove vanta più di mezzo milione di follower che la ammirano e supportano in ogni situazione. Condivide con loro molti momenti delle sue giornate e alcuni scatti diventano virali.

Justine Mattera, fuori tutto e sguardo irresistibile – FOTO

Ha da poco pubblicato una foto in costume, si trova alle terme per trascorrere una giornata all’insegna del relax e della tranquillità.

Ha una pelle delicata e una carnagione chiara che la rende ancora più elegante e fine. I capelli sono sciolti e le scendono lungo le spalle scoperte. Il décolleté è scollato, come una parte della pancia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Rita Dalla Chiesa su tutte le furie. Il retroscena gela il sangue: “Mi ha messo le mani..”

Lo sguardo è rivolto verso la luce del sole ed è a tratti perso in qualche pensiero mattutino. “Pensa pensieri caldi”, ha scritto la vip sotto al post che ha già fatto il giro del web.

I fan che la seguono non hanno potuto fare a meno di commentare con messaggi come: “È davvero difficile esse più belle di te.. È come se avessi creato un nuovo standard.. La bellezza, quella vera, quella completa”. Poi ancora “Estremamente sensuale”, qualcun altro ha aggiunto: “Sei di una bellezza fuori dal comune”. Si legge poi: “Qui bisogna farsi una domanda: bello il costume o chi lo indossa?”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Nathaly Caldonazzo a Yeslife: “Aver subito violenza mi ha aiutato a…”

Campagne pubblicitarie, shooting fotografici e tanti altri progetti lavorativi impegnano Justine che a più di cinquant’anni continua la sua carriera con determinazione e intraprendenza. Un vulcano in eruzione, non molla e si mette in gioco continuamente. L’età è solo un numero e la sua bellezza fa invidia al mondo.