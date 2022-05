Alcuni cibi, se introdotti regolarmente nella nostra alimentazione, favoriscono la prevenzione e l’insorgere di un tumore o di altre malattie. Ecco quali.

Seguendo le ultime ricerche condotte in questi mesi dagli esperti nel settore ciò che conta per la nostra salute non è soltanto legato a cosa scegliamo scrupolosamente di evitare nel nostro approvvigionamento quotidiano. Quanto soprattutto negli alimenti che scegliamo invece di introdurre abitualmente nel nostro organismo.

Grazie alle recenti statistiche rese pubbliche dalla LILT (Lega Italiana Per La Lotta Contro I Tumori) e ai consigli sulle abitudini alimentari stilati in contemporanea dalla SIA (Società Italiana di Andrologia), è possibile visionare ad oggi una lista di alimenti benefici per il nostro organismo e che sarebbero in grado di evitare l’insorgere di un tumore quanto di favorirne la cura.

Tumore e prevenzione: svelati gli alimenti che proteggono l’organismo al 90%

Prima di entrare nel merito della ricerca, e scoprire quali siano ad oggi i cinque alimenti considerati come un utile incentivo alla prevenzione, si possono tenere in considerazione le altrettanto proprietà benefiche dell’aglio.

Oltre a garantire un’ottima resistenza del nostro sistema immunitario, stando a quanto riportato uno studio condotto dai ricercatori presso il National Cancer Institute del Maryland, l’aglio agirebbe in maniera estremamente efficace contro le eventuali proprietà nocive presenti all’interno di alcuni alimenti.

Mentre, sottolineando al contempo l’avvertenza più generale di attenersi a un regime alimentare equilibrato (ricco di frutta e verdura) e privo di ingenti apporti calorici. Quanto di evitare il più possibile un’assunzione regolare di alcol. Si può adesso approfondire il discorso sulla lista degli alimenti fortemente consigliati dagli esperti.

Fra questi rientra, in primis, il pomodoro: grazie alle sue intrinseche proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Il tè verde: particolarmente consigliato agli individui a rischio esposto di tumore alla prostata.

Al contempo anche l’uva, come il pomodoro per via della sua natura di antiossidante, e il melograno. Quest’ultimo risulta inoltre estremamente utile ai pazienti sottoposti a chemioterapia.

Infine, le stesse arachidi, accreditatesi tra le scoperto più attuali e inattese, sarebbero in grado di contribuire alla prevenzione.