Pulizie domestiche, come pulire in modo efficace sotto i mobili: questo trucco della nonna è fenomenale

Se le pulizie domestiche e la polvere sono un vero cruccio a casa, ecco alcuni consigli utili che vi permetteranno di fare le faccende velocemente e senza troppo stress.

La polvere, volente o nolente, c’è sempre. Non importa se la si toglie con precisione, questa tornerà a posarsi inevitabilmente sopra mobili, suppellettili e pavimenti.

Pulire tutti i giorni può essere snervante e a volte complicato, soprattutto se non si hanno tra le mani gli strumenti giusti che ci consentono di svolgere il lavoro in modo professionale.

Ci sono però alcuni trucchi della nonna molto smart, che non tolgono la polvere in modo definitivo, ma che comunque ci consentono di svolgere le faccende domestiche in tranquillità con prodotti che abbiamo già in casa senza spendere una fortuna. Vediamo di che si tratta, prendete nota perché potrebbero tornarvi molto utili.

Pulizie efficaci: prova questi 3 trucchi incredibili, risultati garantiti

Se in casa manca il panno cattura polvere la soluzione ideale è quella di creare personalmente un panno elettrostatico imbevuto in una soluzione studiata ad hoc. Vi serviranno solo:

1 strofinaccio per i pavimenti

300 ml di aceto di vino bianco

300 ml di acqua calda

2 cucchiaini di olio d’oliva

1 limone (succo e buccia)

Il procedimento è semplicissimo: inserire all’interno di una bacinella tutti gli ingredienti mescolando bene, unite anche lo strofinaccio per circa 10 minuti. Quindi estraetelo e stingetelo bene per eliminare tutta l’acqua. Ora questo va steso al sole almeno per 30 minuti, deve asciugarsi bene e solo allora può essere usato come panno cattura polvere.

Un altro trucco per togliere la polvere è usare un vecchio collant magari rotto o scucito. Basta tagliare le calze a metà del lato della lunghezza e arrotolare un lato della gamba sulla parte della scopa con le setole. Il collant è un ottimo strumento per catturare la polvere e togliere ogni sporcizia per terra.

Infine consigliamo sempre di lavare i pavimenti con una soluzione di acqua e aceto di vino bianco (1 litro di acqua e 100 ml di aceto). Questo prodotto ha infatti una forte azione sgrassante e anti-odore, dunque perfetta per tutti i tipi di sporco che avete in casa (anche sotto i mobili).