La sua storia sentimentale è balzata agli onori della cronaca mondana dopo che ha ufficializzato la relazione con il Ghiselli. Oggi Francesca però torna a far parlare di sé.

Si sono fatti amare ed odiare in questo ultimo anno e mezzo per via della loro complicata relazione sentimentale che li ha portati a lasciarsi e poi rincontrarsi svariate volte. Oggi però tra Francesca Musci e Andrea Ghiselli va tutto a gonfie vele e tra poche settimane diventeranno genitori per la prima volta di un bel maschietto.

I due ex protagonisti di “Matrimonio a prima vista” sono attivissimi sui social e non perdono occasione per comunicare con i loro follower quanto avviene nelle loro vite private. Lo ha fatto ancora una volta Francesca ieri che, in preda a una forte irascibilità, ha sbottato sotto l’ultimo post Instagram dando molta carne al fuoco alla sua nutrita community soprattutto femminile.

Dopo tanto silenzio non ce l’ha più fatta, vediamo cosa ha detto e come hanno reagito le sue follower.

Francesca Musci non si trattiene, “Sono stanca…”. I fan con lei

La Musci in questi giorni si trova a Pesaro dove lavora il compagno, e ne ha approfittato per svariate uscite in spiaggia. Non sono però mai finite le critiche degli haters verso il suo cambiamento fisico legato alla gravidanza, tanto che in un impeto di coraggio misto a indignazione, ha scelto di replicare con un post social dove spiega le sue ragioni e dà forza a tutte le donne che credono nella body positive.

“Perfette così ♥️ Il fisico cambia. Peluria, cellulite, gambe gonfie…la cosa che mi fa più SCHIFO in assoluto sapete cos’è?? Nulla di quello che trovate qui elencato, ma chi TI FA NOTARE e SENTIRE IN DIFETTO. Ve lo ripeto come ho fatto nelle storie mesi fa SIAMO PERFETTE. La vergogna la dovrebbe provare solo chi si sente in diritto di giudicare. 31+5 ♥️🍀🤰🏻”.

Ovviamente moltissimi i commenti a corredo del post da parte di chi la vede come lei e rifiuta questo agghiacciante atteggiamento delle donne verso le altre donne.

“Non sei mai stata più bella cara Musci ❤️”, “Saranno i primi 9 mesi più belli della tua vita…goditela e fregatene del resto! Ovviamente dopo sarà tutto ancora più meraviglioso!”, “Viva la libertà di essere donne bellissime anche con le nostre imperfezioni 💪😘”. I messaggi però sono centinaia.