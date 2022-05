Lo storico negozio abbassa la saracinesca per sempre. La notizia ha lasciato di stucco tutti gli abitanti della zona.

Martedì 31 maggio tutti gli abitanti di Ivrea hanno dovuto salutare lo storico negozio che li ha accompagnati per 26 anni. Il punto di riferimento della zona con prodotti di qualità e gestione sempre al servizio della clientela.

Si tratta de ”Il Girasole” negozio di frutta, verdura e specialità regionali, sito ad Ivrea, in corso Nigra.

La titolare è Concetta Caruso, 69 anni, che ha iniziato l’attività oltre 40 anni fa a Borgofranco, Comune in cui risiedeva all’epoca. Successivamente ha avuto la possibilità di rilevare la licenza di Bonafide, allora verduraio di Corso Nigra, a lato opposto di dove si trova oggi il punto vendita. Poi ha acquistato le quote dei suoi vecchi soci e si è trasferita nella sede attuale come ditta individuale, nel 1996.

Le parole di addio di Concetta Caruso

“È un lavoro che ho imparato nel tempo e ho coltivato con passione, cercando costantemente di migliorarmi – ha spiegato la titolare de ‘Il Girsole’ -. La gente ha capito e apprezzato questo mio modo di intendere e vivere la professione e me lo ha dimostrato accompagnandomi fedelmente in questi 26 anni...”.

“Di questi anni lavorativi porterò nel mio cuore un bagaglio pieno di affetto, di soddisfazioni e di bellissimi ricordi…”, ha concluso con un filo di emozione.

I negozianti adiacenti al suo negozio la salutano con affetto e stima, ricordando questi anni in cui Concetta ha mostrato gentilezza, disponibilità, rispetto e dedizione per il lavoro.

Ora la donna potrà finalmente dedicare tutto il suo tempo alla famiglia: a suo marito, alle figlie Rosanna, Giusy e Luciana e i nipoti Giorgia, Ilaria, Arianna e Lorenzo.

Una delle sue figlie vive a Tenerife e ora che avrà più tempo libero potrà finalmente cogliere l’occasione per andarla a trovare più spesso così come potrà coltivare quei passatempi che ha sempre messo in secondo piano perché ad essi ha preferito l’impegno del lavoro.