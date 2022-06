Le trasparenze su sfondo in red velvet di Federica Pellegrini svelano un dettaglio che sarà ben lungi dal passare inosservato. La posa è “ipnotica”.

A quattro giorni dalla pubblicazione degli scatti che hanno ufficializzato l’inattesa collaborazione musicale tra la “Divina” Federica Pellegrini e il cantautore milanese Biagio Antonacci, l’ex primatista, ormai carismatica presenza dell’avanspettacolo italiano, torna a primeggiare in rete. Grazie ad un vellutato “tocco di classe” e ad una meravigliosa sensualità.

In questo inizio di giugno, e in febbrile attesa di quella che sarà dal 27 maggio l’uscita sulle scene del nuovo videoclip dell’artista cinquantottenne, dal titolo “Seria“, la nata sotto il segno del Leone si rivela al massimo della sua forma.

L’ex campionessa in stile libero, dopo essersi presentata a “Domenica In” in un favoloso tailleur in total pink ed aver annunciato le sue nozze con Matteo Giunta alla fine agosto 2022, ha poi continuato a partecipare in queste ultime settimane ad una serie di eventi da “assoluta protagonista“. Ora però il meglio, per l’atletica trentatreenne, deve ancora venire.

“Madre Natura” Federica Pellegrini ipnotica e illegale in red velvet: scopre il dettaglio da urlo – FOTO

