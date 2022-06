Belen Rodriguez, uno dei suoi ex verso il Grande Fratello: di chi si tratta

Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese verso il Grande Fratello Vip? Scopriamo insieme cosa sta accadendo proprio in queste ore…

Antonino Spinalbese è stato uno degli ex fidanzati più importanti per Belen Rodriguez. I due si sono incontrati lo scorso anno e hanno vissuto dei momenti di amore folle, lei pensava davvero di aver trovato quello giusto questa volta e anche il figlio Santiago approvava la loro storia d’amore. Purtroppo, però, le cose non sono andate come si aspettava.

Antonino e Belen hanno vissuto dei momenti davvero intensi insieme, hanno scoperto di aspettare un bambino la scorsa estate ma lei purtroppo ha perso il bambino. In seguito è rimasta nuovamente incinta e stavolta la gravidanza è andata nel migliore dei modi, ma subito dopo la nascita della piccola Luna Marì, la coppia è entrata in crisi.

Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese come concorrente al Grande Fratello Vip?

