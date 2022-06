Chanel Totti, Isabel e Christian in piscina con la mamma e lei dov’è? La risposta la sa Francesco.

Momento di relax per Ilary Blasi, la conduttrice romana che in questo periodo è molto impegnata nella conduzione dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi” giunta ormai alle ultime puntate prima del break estivo. Per la Blasi questo è un periodo importante e quindi coglie l’occasione anche per vivere alcuni momenti con la sua numerosa famiglia.

Non condivide molti di questi momenti sui social, probabilmente per evitare continui occhi indiscreti, ma quando decide di farlo diventano subito virali. Per la Blasi infatti la famiglia è importante e va preservata, oggi più che mai viste le continue voci sulla sua presunta crisi con il marito di una vita, Francesco Totti.

Ilary Blasi, relax un famiglia ma manca Chanel Totti: cosa succede?

