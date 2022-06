Drastico cambiamento per Pietro Barone, i fan del tenore faticano a riconoscerlo. Ecco cosa è successo all’amato componente de Il Volo.

A poche ore dalla loro emozionante partecipazione alla serata in memoria dell’indimenticabile cantautore bolognese Lucio Dalla, presso l’Arena di Verona, un insolito particolare ha presto attirato l’attenzione dei fedeli ascoltatori dei tenori celebri in tutto il mondo. In attesa del tour internazionale il cambiamento del ventottenne di origini siciliane Pietro Barone ha lasciato interdetti i suoi fan.

In seguito all’esordio televisivo de Il Volo, siglato nel 2009 con la nota trasmissione Rai di “Ti Lascio Una Canzone” condotta da Antonella Clerici, il gruppo musicale ha poi scalato le classifiche mondiali firmando con un’importante etichetta discografica statunitense. La Geffen ha infatti permesso ai tenori di divenire, in tempi record e grazie al loro talento, un insostituibile orgoglio italiano.

“Non ci credo” Il Volo, il cambiamento di Pietro Barone: i fan non lo riconoscono più

“Insieme e invincibili“, a oltre una decade di distanza dalla loro presentazione al pubblico, i membri del trio continuano senza sosta a presiedere ad occasioni di alto riconoscimento. E a regalare, al contempo, sensazioni uniche nel loro genere.

Parallelamente al turbinio di applausi ricevuti per aver intonato all’unisono l’Inno d’Italia, durante lo svolgersi della parata del 2 giugno nella Capitale, la prima reazione all’inatteso cambiamento di Barone pare sia stata altrettanto sentita. Specialmente da parte dei suoi ben 500mila follower su Instagram.

“Non ci credo“, ha pertanto tuonato uno dei primi fan dell’artista canoro esponendosi tra i numerosi commenti apparsi di risposta ad una delle sue più recenti pubblicazioni. Se di recente in molti avevano tenuto ad accostare la personalità di Pietro a quella dello showman romano Enrico Papi, per via della loro inverosimile somiglianza, ora il gioco è destinato a cambiare.

Il tenore ha infatti deciso di sbarbarsi completamente. E di condividere con il suo pubblico il risultato finale.

Ad ogni modo, nonostante la grande sorpresa iniziale, alcuni dei suoi fan avrebbero apprezzato il gesto di coraggio dell’artista. Definendolo come un ottimo modo per lasciar intravedere i suoi tratti fisionomici nonché per enfatizzare a pieno la sua già pronunciata giovinezza.