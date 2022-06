Chi poteva aspettarselo da Fedez dopo “La Dolce Vita”? Il nuovo look del rapper diventa virale sorprendendo i suoi fan in rete.

Letteralmente sulla cresta dell’onda del successo generato dall’uscita del suo nuovo brano “La Dolce Vita“, l’imprevedibile Fedez sceglie per il momento di salutare il sodalizio accresciutosi in queste ore con il suo novello “partner in crime” Tananai e la sua cara amica Mara Sattei, per sfoderare un look già virale in rete e nuovo di zecca.

Il rapper milanese è tornato a tutti gli effetti in carreggiata per una stagione senza limiti. Dopo aver siglato le travolgenti corde della nuova hit estiva 2022, nonché in febbrile attesa di approdare in giuria alla prossima edizione di “X Factor”, l’artista si è cimentato in un live ricolmo di altrettante sorprese nella serata di ieri, 3 giugno. Salito sul palco per la gioia dei suoi ascoltatori, al fianco di Tananai, Fedez ha poi dato un “buongiorno indimenticabile” confrontandosi a tu per tu con la sua Vittoria.

Fedez e Vittoria, stesso look, stessi capelli: la FOTO è già virale

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Barbara D’Urso, la frase che ha fatto infuriare Alessandra Mussolini: “quello che hai detto è imbarazzante”

Ottime perle di “beauty routine” per un giorno. È questa la mattinata di oggi per uno dei papà più in voga della penisola italiana. Sostituendo per qualche ora la sua Chiara nazionale, Fedez ha desiderato cimentarsi in un esperimento degno di nota. Il risultato è presto divenuto virale sui social.

Nel suo ultimo post su Instagram, come nelle sue stories, l’artista canoro si è immortalato assieme alla sua meravigliosa Vitto. Entrambi con codini colorati, rispettivamente in tinte rosse e celesti.

“Tale padre tale figlia“, scrive dunque Fedez in didascalia. Mai così tanto orgoglioso, come i suoi oltre 14 milioni di follower, del suo nuovo stile.

Quest’ultimo, in preda all’ironia, verrà considerato da alcuni dei suoi fan come uno “step quasi obbligatorio“, specialmente dopo aver “bevuto dal bicchierone di Gardaland di Leo” nelle puntate precedenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giulia Salemi, matrimonio con Pierpaolo? La risposta della modella lascia di stucco

Oltre a essere una delle personalità più amate, Fedez, è sicuramente al momento uno degli esempi più iconici e sorprendenti degli ultimi anni.