Tonno in scatola: la marca migliore presente sugli scaffali dei supermercati. Imbattibile

Tonno in scatola: un alimento presente in moltissime ricette e da sempre nelle dispense degli italiani. Alcune marche sono migliori delle altre secondo diversi parametri. Scopriamo quali sono

Il tonno in scatola è presente nella dispensa di qualsiasi cucina. É il piatto salvavita degli studenti fuori sede (chi non ha mai preparato una pasta al tonno dell’ultimo minuto?). Ingrediente indispensabile per fresche e colorate insalate di riso, ottimo con le patate bollite e uova sode, si può usare per preparare mousse e spume, va benissimo per condire un buon panino o per fare delle polpette gourmet.

Insomma, ce n’è per ogni gusto. Eppure non tutte le marche sono uguali. Quando andiamo a fare la spesa dobbiamo stare attenti a scegliere il migliore in termini di rapporto qualità prezzo ma anche in base ovviamente alla qualità del pesce, alle caratteristiche organolettiche, alla sicurezza per scongiurare la presenza di metalli e alla completezza delle etichette e le informazioni su metodo e luogo della pesca.

Tonno in scatola: la classifica di Altroconsumo decreta il migliore in vendita

Altroconsumo è una associazione rinomata e autorevole che, fin dalla sua fondazione, si pone come obiettivo l’informazione e la tutela dei consumatori. Ha stilato una classifica delle migliori marche di tonno in scatola prendendo in considerazione i parametri sopracitati.

Ricordiamo che, per una sana alimentazione, è consigliabile consumare circa 50 grammi di tonno sgocciolato a settimana (corrispondente a una scatola, più o meno). É comunque un alimento straordinario da aggiungere alla dieta: molto ricco di acidi grassi Omega 3, ottimi per l’apparato cardiovascolare, ed eccellente fonte di proteine ​​magre.

Di solito è carico di sale, fate attenzione. Sarebbe meglio comprare il tonno in olio d’oliva, pinne gialle del Pacifico, conservato nei vasetti di vetro. Contiene iodio, selenio, potassio e vitamine ma anche mercurio (entro i limiti di legge). Il colore chiaro è indice di qualità.

Il prodotto migliore che potrete acquistare è As do Mar, nella confezione a trancio intero, venduta al prezzo di 5,39 euro. Secondo in classifica il tonno Selex con un costo medio di 2,55 euro (al primo posto, però, per il rapporto qualità/prezzo).

Ecco i cinque marchi considerati di buona qualità: