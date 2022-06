Eurospin, offerta senza precedenti: consumatori in tilt. Inimmaginabile

Eurospin ha lasciato il segno con un’offerta clamorosa. Girando per i suoi scaffali si potrà portare a casa un elettrodomestico, trend assoluto del momento, utilissimo. Ecco di cosa si tratta.

Felicità infinita. Queste le sensazioni vissute da molte famiglie a seguito di una notizia senza precedenti lanciata da Eurospin: una novità clamorosa legata a un’offerta super conveniente in cui è protagonista un elettrodomestico utile e molto in voga negli ultimi tempi.

Azienda italiana, leader nel settore della grande distribuzione, Eurospin è stata fondata nel 1993 per poi espandersi anno dopo anno a un ritmo sempre più serrato, tanto da aver oltrepassato i confini nazionali e sbarcare in Slovenia e Croazia.

Il suo obiettivo è riassunto nel suo nome, in quanto SP sta per Spesa, e IN per intelligente, ovvero composta da prodotti di qualità, ma al contempo convenienti. Proprio per questo non mancano mai tra i suoi scaffali offerte e sconti nonché promozioni sia sui prodotti alimentari, sia su quelli della casa.

Eurospin, offerta senza precedenti: prodotto utilissimo in sconto

Eurospin ha fatto sognare i consumatori con un’offerta senza precedenti riguardante un elettrodomestico tra i più amanti.

Si tratta della friggitrice ad aria, molto in voga negli ultimi periodi, grazie a cui dare vita a delizie dicendo addio alla cottura fritta. Questo permette di trarre giovamento non solo per la salute, ma anche per la dieta: sono infatti tante le ricette fit – ma comunque golosissime – da realizzare con questo utensile.

Dalle patate, alle verdure, al pollo c’è chi la usa persino per dolcetti e stuzzichini salati. Osannata suoi social, tra fit e food influencer che si mostrano intenti a utilizzarla, molti la desiderano, ma restano bloccati dal suo prezzo. Eurospin viene in contro alle loro esigenze, prevenendo una sua scontistica clamorosa.

La catena della grande distribuzione l’ha offerta a soli 69,99 euro: si tratta del modella di friggitrice ad aria 5,7L, dotata di panello di controllo touch digitale, display lead, 8 programmi e temperatura regolabile.