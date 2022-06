Miriam Leone lascia senza fiato i suoi ammiratori con un video condiviso sul web che diventa rapidamente virale: un momento sorprendente

Negli ultimi anni, Miriam Leone è stata senza dubbio una delle attrici più ammirate e amate dal pubblico. La 37enne catanese è già uno dei volti iconici del nostro mondo dello spettacolo, quanto a fascino e bellezza mozzafiato.

Eletta Miss Italia nel 2008 e sicuramente in grado di infiammare la platea con la sua eleganza e sensualità come poche altre, passando alla storia come una delle Miss più seducenti, si è fatta gradualmente largo nel mondo del cinema, trovando notorietà con alcune interpretazioni celebri.

Il salto di qualità nella trilogia ‘1992’, ‘1993’, ‘1994’ su Sky, a seguire tante interpretazioni di livello sul grande schermo. Tra le varie, quelle in ‘L’amore a domicilio‘, ‘Marylin ha gli occhi neri‘, ‘Diabolik‘, ‘Corro da te‘, che le hanno anche assicurato diversi riconoscimenti importanti.

Miriam Leone incanta e fa restare a bocca aperta: distesa in minigonna, con una voce che scioglie il cuore

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Faccio fatica ad essere eterosessuale” Elodie, perizoma pazzesco. Sedere da favola – FOTO

Miriam, seguitissima sui social – su Instagram ha oltre un milione e mezzo di followers – condivide un post per ringraziare i suoi ammiratori di tutto il sostegno che ha ricevuto in questi anni, e non solo. “Ringrazio il sindacato dei giornalisti cinematografici per queste nomination ai Nastri d’argento – scrive – Grazie per aver apprezzato e riconosciuto il valore del mio lavoro e per saperlo comunicare”.

Lo fa pubblicando un video privato del backstage di ‘Diabolik’, in un momento di pausa prima dell’ultima scena, in cui parla “delle piccole gioie quotidiane in un momento di pausa qualunque di un lavoro eccezionale”. Un momento di pausa davvero speciale, tra l’altro, dove vediamo Miriam ripresa a sua insaputa cantare, con un tono di voce soave, la sigla del cartone animato ‘Georgie’.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Che bombe” Elisabetta Canalis senza reggiseno: schiena nuda e posteriore devastante – FOTO

Il fascino della Eva Kant di Miriam, come sempre, lascia il segno, la sua bellezza sconvolge gli ammiratori e strappa applausi a scena aperta. “Miriam tu sei grande“, le scrivono in molti, incantati dalla sua bellezza e dalla sua bravura.