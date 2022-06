Come pulire il doppio vetro del forno: questo trucco è infallibile

Pulire il doppio vetro del forno non è una missione impossibile: questo trucco infallibile vi faciliterà il compito.

Negli ultimi anni, le case sono diventate super arredate. In cucina, oltre a mobili diversissimi rispetto al passato, ci sono anche degli elettrodomestici di ultimissima generazione che velocizzeranno e miglioreranno le varie attività quotidiane. In ambito domestico è impensabile fare a meno del forno. Con questo splendido elettrodomestico, è possibile riscaldare sia prodotti allo stato solido che quelli allo stato liquido. Utilissimo per fare pizze, dolci, dessert, torte, biscotti, viene anche utilizzato per cuocere alimenti come la carne, gli ortaggi, la verdura e ovviamente il pesce.

Con una cottura al forno, nonostante i tempi piuttosto lunghi, si tende quindi a sostituire il cibo fritto. I forni moderni sono quasi tutti dotati di un doppio vetro: si evitano quindi inutili dispersioni di calore (prodotto appunto dall’elettricità). Una delle problematiche più diffuse è legata però alla pulizia di questo doppio vetro: con questo intrigante trucco, troverete finalmente la soluzione.

Come pulire il doppio vetro del forno: trucco infallibile

Il trucco che stiamo per analizzare è veramente infallibile: dopo tanti tentativi, finalmente troverete qualcosa che vi garantirà risultati eccezionali. Per prima cosa, prendete una bottiglia che sia dotata di uno spruzzino. Riempitela con questi ingredienti facilmente reperibili (con molta probabilità li avete già in casa): un litro di acqua, due cucchiai di bicarbonato, due cucchiai di acido citrico e due cucchiai di sale (pulirete senza lasciare graffi).

A questo punto, iniziate il vostro compito spruzzando il liquido ricreato da voi con gli ingredienti elencati sul vetro esterno, pulendo poi o con una spugna morbida o con un panno in microfibra. Prendete una gruccia e avvolgete un panno di microfibra sulla barra inferiore, legando tutto con elastici. Bagnate leggermente il panno e pulite tra i due vetri con la gruccia: questo utensile è molto sottile e può raggiungere spazi inimmaginabili. Togliete il panno bagnato e cambiatelo con un panno asciutto sulla gruccia per fare una nuova passata rimuovendo così gli aloni. Questo trucco è infallibile: il vetro del vostro forno sarà pulitissimo. Ricordate di fare questo procedimento almeno una volta al mese, in maniera tale da avere un doppio vetro sempre brillante.